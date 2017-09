AUCKLAND, Nouvelle-Zélande — L’Espagnole Belen Mozo a joué 71 et pris un coup d’avance en tête à l’Omnium de la Nouvelle-Zélande, samedi.

La Canadienne Brooke Henderson est à ses trousses après un 67.

Mozo affiche un total de 201, soit 15 coups sous la normale. Elle a signé trois oiselets samedi, commettant deux bogueys. L’un d’entre eux est survenu au 13e, théâtre de son trou d’un coup la veille. Elle a rebondi avec un oiselet au 14e.

«Il fallait être coriace, a dit Mozo, qui a eu 29 ans lundi. Comparativement à vendredi, j’ai mieux géré comment je réponds à des mauvais coups.»

Mozo est en quête d’une première victoire à la LPGA. Elle a fait ses débuts il y a six ans.

L’Ontarienne Henderson a réussi cinq oiselets, dont trois sur le deuxième neuf.

«Je joue très bien, alors j’ai vraiment hâte à la dernière ronde», a dit la golfeuse de Smiths Falls, près d’Ottawa.

Brittany Lincicome et Jing Yan sont leurs plus proches poursuivantes, à 205. L’Américaine a brillé avec un aigle et quatre oiselets, en route vers un 66. La Chinoise a joué 69.

Lincicome bénéficie du soutien de sa maman.

«Mon père et mon mari sont à la maison mais ma mère est ici pour m’encourager, alors c’est bien plaisant, a dit Lincicome, 34 ans. C’est agréable de bien jouer: ça veut dire que je suis un peu plus à la télé, et donc mes proches peuvent me voir.»

La Galloise Amy Boulden, la Colombienne Mariajo Uribe et la Thaïlandaise Thidapa Suwannapura sont à cinq coups de la tête.

La favorite locale Lydia Ko est à sept coups de Mozo après un 70.

Alena Sharp de Hamilton a ramené une carte de 66 pour 211, à égalité au 31e rang.

L’Omnium de la Nouvelle-Zélande est au calendrier de la LPGA pour la toute première fois.