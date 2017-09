JERSEY CITY, N.J. — Phil Mickelson a établi un record avec un 25e gain à la Coupe des Présidents, où les Américains sont désormais sur le point de concrétiser une victoire sans équivoque.

Mickelson a fourni deux oiselets après de brillants coups en lob, alors que lui et Kevin Kisner ont défait Emiliano Grillo et Jhonattan Vegas, de l’équipe du reste du monde.

Les États-Unis ont inscrit trois gains et divisé un match samedi matin, prenant une avance de 11 et demi à 2 et demi.

Louis Oosthuizen et Branden Grace ont soutiré une nulle contre les Américains Justin Thomas et Rickie Fowler.

Jordan Spieth et Patrick Reed ont gagné à nouveau, tout comme Dustin Johnson et Matt Kuchar.

Les Américains pourraient devenir la première formation à s’assurer de la coupe avant les matches individuels de dimanche.

Le jeu va se dérouler à quatre balles samedi après-midi.