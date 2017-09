BUDAPEST, Hongrie — Kim Boutin, de Sherbrooke, a remporté la première médaille canadienne en patinage de vitesse sur courte piste de la saison, samedi, méritant l’argent au 1500 m en Coupe du monde.

Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, a pris le quatrième rang au 500 m.

Boutin avait terminé troisième de la finale du 1500 m, mais une pénalité à Shim Suk Hee, de la Corée du Sud, l’a fait grimper au deuxième rang.

Boutin et Maltais étaient en tête avec deux tours à faire mais la Sud-Coréenne a fait chuter Maltais, ce qui a fait glisser cette dernière au cinquième rang. Choi Min Jeong, également de la Corée du Sud, a remporté l’or et Deanna Lockett de l’Australie, le bronze.

«Je suis vraiment contente de ma course, a déclaré Kim Boutin. Valérie et moi étions en mission. Je pense que c’est la première fois que nous avons réussi à bloquer les Coréennes. Nous avons travaillé en équipe. Ç’a été une superbe course.»

St-Gelais s’est dit quand même satisfaite de sa quatrième position, elle qui ne participe qu’à l’épreuve du 500 m cette fin de semaine, dans le but d’optimiser sa préparation en vue des prochains Jeux olympiques.

«J’ai pris une décision en finale qui m’a coûté cher en termes de position, mais qui m’a donné un très bel apprentissage pour ce qui s’en vient, a commenté St-Gelais. Je suis déçue au niveau du résultat, mais j’ai de la misère à être totalement déçue. Je pars de loin; c’est ma première finale depuis les Mondiaux en mars dernier. J’étais très fébrile et nerveuse, mais le 500 m est une très bonne distance pour me mettre en confiance.»

Choi a remporté la victoire au 500 m féminin, suivie d’Arianna Fontana de l’Italie, Shim Suk Hee de la Corée du Sud et de St-Gelais.

Jamie Macdonald de Fort St. James, C.-B., a quant à elle pris les deuxièmes positions dans les finales B du 500m et du 1500m.

Chez les hommes, Samuel Girard de Ferland-et-Boilleau, QC, a été le meilleur Canadien avec des victoires dans les finales B du 500m et du 1500m.

Charles Hamelin de Sainte-Julie, QC, et Charle Cournoyer de Boucherville, QC, se sont vus décerner des pénalités en demi-finales du 1500m, si bien qu’ils ont été éliminés et ont respectivement pris les 19e et 20e positions.

Au 500m, Hamelin a terminé au cinquième rang des quarts de finale pour voir son parcours se terminer à ce stade de l’épreuve.

Au relais, les équipes féminine et masculine canadiennes ont chacun remporté leur vague de demi-finales pour assurer leur place en grande finale, dimanche.

Outre les relais, les rondes finales du 1000 m seront également à l’horaire dimanche pour conclure la première étape de la Coupe du monde de la saison. Boutin, Maltais, Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Samuel Girard se sont tous qualifiés pour les rondes finales dans cette distance.