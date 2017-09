BOSTON — Les Red Sox de Boston se sont assurés du titre de la section Est de la Ligue américaine grâce à une victoire de 6-3 face aux Astros de Houston, samedi.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer lors des séries éliminatoires.

David Price a livré la marchandise dans le rôle de releveur et il a aidé les Red Sox à mettre fin à une série de deux défaites. Mookie Betts a frappé un circuit et Mitch Moreland a ajouté un double de deux points.

Drew Pomeranz (17-6) a accordé seulement un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en plus de six manches au monticule.

Du côté des Astros, Lance McCullers fils (7-4) a concédé cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Les Red Sox ont gagné un deuxième titre de section d’affilée pour une première fois dans leur histoire. La victoire des Red Sox signifie que les Yankees de New York devront disputer le match du quatrième as pour accéder aux séries de sections.

Les Astros et les Red Sox s’affronteront dès jeudi dans une série de sections au meilleur de cinq. Les Yankees accueilleront les Twins du Minnesota mardi dans le match du quatrième as et le gagnant sera opposé aux Indians de Cleveland à compter de jeudi dans une série de sections.