DOVER, Del. — Ryan Blaney a volé la vedette aux pilotes impliqués dans les éliminatoires de la Coupe Xfinity en s’imposant samedi au Dover International Speedway.

Les dirigeants de la NASCAR ont imposé une limite au nombre de courses auxquelles les pilotes de la série élite pouvaient participer dans la série secondaire cette saison. Blaney est impliqué dans la course au championnat de la NASCAR à la suite de sa victoire à Pocono et il a joué les trouble-fête à Dover lors de la deuxième épreuve des éliminatoires de la série Xfinity.

Blaney a reçu le drapeau à damiers et il est allé le remettre à un jeune partisan dans les gradins.

Des pilotes impliqués dans les éliminatoires de la série Xfinity ont pris les positions deux à six et neuf des 11 premières positions. Justin Allgaier a terminé en deuxième place, suivi de William Byron, Daniel Hemric et Brennan Poole.

Il s’agissait pour Blaney d’une deuxième victoire en neuf épreuves de la série Xfinity à bord de la voiture Ford no 22 de l’équipe Penske.