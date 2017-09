CLEVELAND — Les Indians de Cleveland ont retiré le nom du voltigeur Michael Brantley de la liste des blessés, samedi, et Terry Francona compterait l’utiliser lors de la série de sections.

Brantley est absent depuis le 9 août en raison d’une entorse à la cheville droite. Le joueur étoile ne faisait pas partie de la formation partante face aux White Sox de Chicago, samedi.

Plus tôt dans la journée, les Indians ont officiellement obtenu le meilleur dossier dans la Ligue américaine, lorsque les Astros de Houston se sont inclinés face aux Red Sox de Boston. Ils affronteront les vainqueurs du match de repêchage entre les Yankees de New York et les Twins du Minnesota.

Âgé de 30 ans, Brantley a maintenu une moyenne au bâton de ,299, dont neuf circuits, 52 points produits et 11 buts volés en 88 matchs. L’an dernier, il n’avait pas pu participer aux éliminatoires, puisqu’il avait subi une intervention chirurgicale à l’épaule droite.