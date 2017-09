CHICAGO — Jon Lester a retiré sept frappeurs sur des prises en cinq manches, Kyle Schwarber a claqué un 30e circuit cette saison et les Cubs de Chicago ont signé une 15e victoire en 18 rencontres en battant les Reds de Cincinnati 9-0, samedi.

Lester (13-8) a accordé quatre coups sûrs et aucun but sur balles, alors qu’il pourrait être l’homme de confiance du gérant Joe Maddon lors du premier match de la série de sections face aux Nationals de Washington. Le vétéran gaucher a accordé un seul point en 11 manches de travail lors de ses deux plus récentes sorties. Il affichait une moyenne de points mérités de 8,22 lors de ses cinq départs précédents.

L’as lanceur des Cubs Jake Arrieta se remet d’une élongation musculaire à la cuisse droite. Kyle Hendricks pourrait aussi obtenir le premier départ face aux Nationals.

Les champions en titre de la Série mondiale avaient réinséré la majorité de leurs joueurs étoiles dans la formation après deux jours de rotation dans la formation. Les Cubs sont assurés de mettre la main sur un deuxième titre d’affilée de la section centrale de la Nationale.

Schwarber a produit quatre points. Il a cogné un circuit de deux points en deuxième manche et un simple de deux points en troisième face à Jackson Stephens (2-1).

Rene Rivera a ajouté un simple de deux points en sixième et un circuit en solo en septième.

Padres 3 Giants 2

Matt Cain n’a accordé aucun point en cinq manches de travail, puis a levé les bras dans les airs, retenant quelques larmes devant la foule qui l’acclamait alors qu’il quittait le monticule pour la dernière fois, samedi, dans une défaite de 3-2 des Giants de San Francisco aux mains des Padres de San Diego.

La carrière de 13 saisons de Cain a pris fin devant les partisans réunis au AT&T Park, qui l’ont salué pour une dernière fois. Le droitier a été une pierre angulaire de cette équipe alors qu’elle était au sommet et il est le seul à avoir lancé un match parfait dans l’histoire de la concession.

Cain a été remplacé alors que les Giants menaient 1-0. Il a alloué deux coups sûrs, un but sur balles et a retiré quatre frappeurs sur des prises. Son dernier départ en carrière est survenu à la veille de son 33e anniversaire et à la fin d’un contrat de six ans et 127,5 millions $US.

Miné par les blessures dans les dernières années, Cain a avoué qu’il ne s’imaginait pas lancer pour une autre équipe. Le lanceur étoile a terminé la saison avec une fiche de 3-11 et une moyenne de points mérités de 5,43.