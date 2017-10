MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir au Centre Bell entre les Sénateurs d’Ottawa et le Canadien de Montréal.

Le Canadien indiscipliné

Les spectateurs qui sont arrivés dix minutes après le début du match ont manqué un but des Sénateurs et deux mauvaises punitions du Canadien, tout ça en 63 secondes de jeu. Tout a commencé quand Alex Galchenyuk s’est fait remarquer de la mauvaise façon en faisant trébucher Mike Hoffman après seulement trois secondes d’écoulées. Il n’a fallu que 19 secondes à Kyle Turris pour ouvrir la marque, sautant sur le retour d’un tir de Chris Wideman. Seulement 41 secondes plus tard, ce fut au tour de Karl Alzner d’aller s’asseoir au cachot, pris en défaut pour avoir accroché Mark Stone à la ligne bleue des Sénateurs.

L’acharnement de Gallagher rapporte

Après leur mauvais départ, les joueurs du Canadien ont graduellement retrouvé leur aplomb et commencé à imposer leur présence dans le territoire des Sénateurs. Ce travail a éventuellement mené au premier but du Tricolore, celui de Brendan Gallagher à mi-chemin du premier vingt. Posté à l’embouchure du filet de Craig Anderson, la petite peste du Canadien a fait fi de la présence de Ben Harpur pour glisser le disque entre les jambières du gardien des Sénateurs.

Acrobatique Carey Price

Après avoir fait face à cinq tirs avant même que les deux premières minutes du match ne soient écoulées, Carey Price a connu une première période beaucoup plus calme. Mais ça ne l’a pas empêché de réaliser un arrêt spectaculaire au dépens de Kyle Turris, qui s’était retrouvé complètement seul après que Mike Hoffman eut débordé Jordie Benn sur le flanc droit. Turris semblait avoir une ouverture dans la partie supérieure mais Price a sorti la mitaine pour voler un but certain au centre des Sénateurs avec un peu plus de quatre minutes à jouer au premier vingt et alors que le score était encore de 1-1.

Une dernière minute mouvementée

S’il ne fallait pas manquer la première minute de jeu du match, les 60 dernières secondes du premier vingt ont été plus mouvementées encore, et c’est le Canadien qui en a profité. Tout a commencé quand Alex Galchenyuk, après avoir reçu une belle passe de Phillip Danault, a enfin fait bouger les cordages grâce à un spectaculaire tir dans la partie supérieure du filet, avec 33,3 secondes à écouler. Quelque 25 secondes plus tard, Andrew Shaw a porté le score 3-1 quand il a fait dévier un autre tir de Galchenyuk derrière un Craig Anderson impuissant. La période a pris fin sur une échauffourée lors de laquelle Shea Weber s’est rapidement porté à la défense de celui qui est devenu son «petit frère», Victor Mete, qui venait d’être rudoyé par Max McCormick au moment où la période prenait fin.

Le premier trio fait des siennes

Ayant marqué le premier but des siens lors du premier vingt, Brendan Gallagher a repris du poil de la bête en troisième période. Posté dans l’enclave, le numéro 11 a réussi à déjouer Craig Anderson une fois de plus en déviant le tir de Jonathan Drouin. Dix-huit secondes plus tard, Max Pacioretty a cloué le cercueil des Sénateurs grâce à une superbe passe de Gallagher, portant la marque à 6-1. Le premier trio, piloté par la nouvelle sensation du Tricolore, a offert une performance digne de mention, récoltant trois buts, six aides et un différentiel de plus-9.