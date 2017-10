COMMERCE CITY, Colo. — Dans un match ponctué de deux expulsions et d’un penalty annulé, l’Impact a encore une fois manqué d’opportunisme et la formation montréalaise a subi une défaite de 2-1, samedi, face aux Rapids du Colorado.

L’Impact (11-15-6) demeure sur le respirateur artificiel puisque les Red Bulls de New York ont perdu 4-2 face au Toronto FC. Les Red Bulls (12-12-7) détiennent quatre points d’avance sur l’Impact au sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est. Le Bleu-blanc-noir a encore deux matchs à disputer cette saison et les Red Bulls, trois.

L’arbitre Jorge Gonzalez a été particulièrement occupé, alors qu’il a distribué un carton rouge de chaque côté en première demie. Il a aussi annulé un penalty après une consultation vidéo tôt en deuxième demie.

Sefan Aigner et Alan Gordon ont touché la cible pour les Rapids (8-18-5), qui n’avaient pas gagné à domicile depuis le 1er juillet (0-2-2).

Matteo Mancosu a été le seul buteur de l’Impact. La formation montréalaise était privée du milieu de terrain Blerim Dzemaili, qui purgeait une suspension pour accumulation de cartons jaunes.

La rencontre a pris fin à neuf contre neuf, alors qu’Ignacio Piatti, pour l’Impact, et Mekeil Williams, pour les Rapids, se sont blessés en fin de rencontre après que les deux entraîneurs eurent déjà profité de leurs trois changements.

L’Impact disposera maintenant de deux semaines de congé en vertu de la pause internationale. La troupe de Mauro Biello reprendra le collier le 15 octobre, quand il rendra visite au Toronto FC.

Un dénouement désolant

Les Rapids ont vu les visiteurs contrôler le jeu dès le coup de sifflet initial, alors que l’Impact a rapidement généré quelques occasions de marquer.

Gonzalez a renvoyé un premier joueur vers le vestiaire à la 12e minute — à la suite d’une consultation de la reprise vidéo —, après que le milieu de terrain des Rapids Jared Watts eut cramponné maladroitement la cheville droite du défenseur latéral de l’Impact Chris Duvall. Ce dernier a également pris la direction du vestiaire, à bord d’un fauteuil roulant, incapable de mettre du poids sur sa jambe.

Malgré l’avantage numérique, l’Impact a été un peu moins menaçant par la suite et Gonzalez a finalement égalé les formations en présentant un carton rouge à Daniel Lovitz. Ce dernier venait de donner un coup de genou sournois au défenseur Mike da Fonte dans les côtes alors que ce dernier était au sol.

L’Impact a continué de bousiller ses chances, ne cadrant qu’un seul de ses huit tirs en première demie.

À l’autre bout du terrain, les Rapids ont fait bouger les cordages sur seulement leur deuxième tir, pendant la troisième minute des arrêts de jeu de la première période. Un long centre de Mekeil Williams a rejoint Aigner, qui avait trouvé l’espace entre les défenseurs centraux Laurent Ciman et Deian Boldor. L’Allemand a fait mouche grâce à une déviation de la tête.

L’Impact a cru pendant quelques instants avoir l’occasion de créer l’impasse sur un penalty à la 52e minute, mais Gonzalez a finalement renversé sa décision après une autre consultation vidéo. Il a probablement jugé que Marlon Hairston avait touché au ballon avant de tirer Piatti au sol.

Les gardiens Tim Howard, des Rapids, et Evan Bush, de l’Impact, se sont distingués tour à tour. Howard a stoppé une frappe de Mancosu qui a dévié contre un défenseur, puis Bush a frustré Joshua Gatt sur un tir à bout portant.

Mancosu a finalement créé l’égalité à la 62e minute, à l’aide d’une frappe parfaite dans la partie supérieure du filet, à la gauche de Howard.

Les deux équipes se sont échangé les occasions par la suite, mais encore une fois, ce sont les Rapids qui ont été les plus opportunistes. Gordon a profité d’un centre parfait de Dominique Badji pour dévier le ballon dans un filet ouvert à la 81e minute.