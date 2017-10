BATHURST, N.-B. — Filip Zadina a marqué deux buts pour mener les Mooseheads d’Halifax vers une victoire de 4-3 face au Titan d’Acadie-Bathurst, samedi.

À sa première année dans les rangs juniors, Zadina a récolté jusqu’à présent trois buts et quatre mentions d’assistance en quatre rencontres.

À leur premier match à domicile, les Mooseheads n’ont pas perdu de temps pour prendre les devants en première période. Les buts rapides de Zadina et Benoit-Olivier Groulx ont permis aux locaux de prendre les devants 3-0.

Samuel l’Italien et Jeffrey Truchon-Viel ont toutefois répliqué rapidement pour le Titan avant le premier entracte, réduisant l’écart 3-2.

Les visiteurs ont effectué une belle remontée en nivelant la marque en troisième période, grâce à un but de Justin Ducharme.

Arnaud Durandeau a eu le dernier mot quelques instants plus tard, déviant un tir de Justin Barron.

Le gardien des Mooseheads Alexis Gravel a signé une deuxième victoire cette saison grâce à 22 arrêts. Son vis-à-vis chez les hommes de Mario Pouliot, Reilly Pickard, a cédé quatre fois sur 33 tirs.

Foreurs 1 Armada 2

Alexandre Alain a marqué le but gagnant en plus d’ajouter une aide, Francis Leclerc a bloqué 25 des 26 tirs dirigés vers lui et l’Armada de Blainville-Boisbriand a vaincu les Foreurs de Val-d’Or 2-1.

Un dur coup pour les Foreurs qui ont encaissé une quatrième défaite consécutive depuis le début de la saison.

Joel Teasdale a profité d’un avantage numérique en deuxième période pour créer l’égalité en deuxième période. Nicolas Ouellet avait ouvert la marque un peu plus tôt dans la période médiane pour les Foreurs.

Étienne Montpetit, qui a fait face à 34 tirs, a obtenu la troisième étoile du match.

Olympiques 0 Remparts 3

Dereck Baribeau a une fois de plus offert une excellente performance, blanchissant les Olympiques de Gatineau dans une victoire de 3-0 des Remparts de Québec.

La jeune sensation connaît des débuts flamboyants devant la cage des Remparts. Après quatre rencontres, il affiche une moyenne de buts alloués de 0,75 et un pourcentage d’arrêts de ,965.

Olivier Garneau a récolté un but et une mention d’aide. Austin Eastman et Derek Gentile ont également fait vibrer le cordage du côté des locaux.

Le gardien des Olympiques Mathieu Bellemare a cédé à trois reprises en 37 tirs.

Saguenéens 2 Phoenix 4

Brendan Creagan a bloqué 33 des 35 rondelles dirigées vers lui et Nicolas Poulin a récolté un but et une aide pour permettre aux Phoenix de Sherbrooke de l’emporter 4-2 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

La troupe de Yanick Jean était toujours en quête d’une première victoire avant la rencontre.

Seuls Kelly Klima et Félix-Antoine Marcotty ont été en mesure de tromper la vigilance de Creagan.

Yann-Félix Lapointe, Vincent Lampron et Félix Robert ont été auteurs des autres buts du Phoenix.

Après avoir flanché à trois reprises en 11 lancers, Alexis Shank a été remplacé par son coéquipier Zachary Bouthillier devant la cage des Saguenéens.

Drakkar 5 Voltigeurs 8

Robert Lynch a inscrit un tour du chapeau en plus de récolter une mention d’aide et les Voltigeurs de Drummondville ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 8-5.

Pavel Koltigin a également été flamboyant en récoltant deux buts et deux aides. Nicolas Guay, Dawson Mercer et Yvan Mongo ont également participé au festival offensif chez les Voltigeurs.

Ivan Chekhovich, à deux reprises, Antoine Girard, Jordan Martel et Gabriel Fortier ont fait vibrer les cordages.

Le gardien des locaux Olivier Rodrigue a été remplacé après vingt minutes de jeu par Daniel Moody, qui a repoussé 18 des 21 rondelles dirigées vers lui.

Après 40 minutes, le Drakkar a choisi de remplacer Justin Blanchette, qui avait flanché à sept reprises en 27 tirs. Son coéquipier Antoine Samuel a effectué 10 arrêts en troisième période.

Islanders 1 Wildcats 2

Mika Cyr a brisé l’égalité alors qu’il ne restait que 3:33 à jouer, marquant le but gagnant, et les Wildcats ont eu le meilleur sur les Islanders de Charlottetown par la marque de 2-1

Mark Grametbauer a repoussé 26 des 27 tirs auxquels il a fait face, tandis que son vis-à-vis Matthew Welsh a flanché à deux reprises avec le même nombre de tirs.

Jakob Pelletier a ouvert la marque en début de deuxième période et Anderson MacDonald a récolté deux mentions d’aide pour les Wildcats.

William Bower a profité d’un avantage numérique pour inscrire le seul but des visiteurs.

Huskies 4 Tigres 7

James Phelan a enfilé l’aiguille à trois reprises et a récolté une mention d’aide pour permettre aux Tigres de Victoriaville de l’emporter 7-4 face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Pascal Laberge, Alexandre Grisé, Chase Harwell et Mathieu Sévigny ont été les auteurs des autres buts des locaux.

Tristan Côté-Casenave a quant à lui effectué 29 arrêts. Son homologue Zachary Emond a repoussé 32 des 38 rondelles dirigées vers lui.

Jacob Neveu, Alex Beaucage, Tyley Hinam et Rafaël Harvey-Pinard ont marqué chez les Huskies.