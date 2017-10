CLEVELAND — Andy Dalton a lancé trois de ses quatre passes de touché en première demie et les Bengals de Cincinnati ont écrasé les Browns de Cleveland 31-7, dimanche.

Dalton a raté une seule passe en première demie, affichant une efficacité de 17-en-18 pour 215 verges de gains. Il a ainsi aidé les Bengals (1-3) à se donner une avance de 21-0.

Il a rejoint A.J. Green, Tyler Croft et Giovani Bernard sur ses passes payantes et a taillé en pièces la jeune défensive des Browns (0-4), qui a accumulé les erreurs et qui était privée de trois partants réguliers.

Dalton, qui occupait le 30e rang chez les quarts de la NFL avant la rencontre, a finalement complété 25 de ses 30 passes pour 286 verges de gains. Sa deuxième passe de touché à Croft a creusé l’écart à 31-0 au troisième quart et les gradins ont commencé à se dégarnir.

Les Browns ont évité le blanchissage en atteignant la zone des buts avec 1:54 à faire.