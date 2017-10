SARASOTA, Fla. — L’équipage de huit de pointe féminin du Canada a décroché la médaille d’argent aux Championnats mondiaux d’aviron, dimanche.

Les Canadiennes ont été en mesure de doubler les Américaines et les Néo-Zélandaises dans les 250 derniers mètres et elles ont signé un chrono de six minutes et 7,09 secondes.

La Roumanie s’est imposée en 6:06,40, tandis que la Nouvelle-Zélande a complété le podium en 6:07,27.

L’équipage canadien était composé de Susanne Grainger, de London, en Ontario, Kristin Bauder et Lisa Roman, toutes deux de Langley, en Colombie-Britannique, Nicole Hare, de Calgary, Hillary Janssens, de Cloverdale, en Colombie-Britannique, Jennifer Martins, de Toronto, Christine Roper, qui est native de la Jamaïque, Rebecca Zimmerman, de Victoria, et de la barreuse Kristen Kit, de St. Catharines, en Ontario.

La victoire de la Roumanie a mis fin à un règne de 11 ans des États-Unis.