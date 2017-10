NEW YORK — Jose Bautista a frappé un simple et un ballon-sacrifice lors de son probable dernier match avec la formation torontoise et les Blue Jays de Toronto l’ont emporté pour une dernière fois cette saison par la marque de 2-1 face aux Yankees de New York, dimanche.

Matt Holliday a étiré les bras pour les Yankees, qui disputeront un match de repêchage mardi soir face aux Twins du Minnesota. Le vainqueur se mesurera aux champions de la section Centrale de la Ligue américaine dans la série de sections, qui débutera jeudi.

Les Yankees ont balayé leur série de trois matchs face aux Twins entre le 18 et le 20 septembre et ont remporté quatre des six séries entre les deux équipes.

Le gérant des Yankees a mis de côté plusieurs joueurs réguliers, dont le cogneur Aaron Judge, et en a retiré quelques-uns en début de rencontre. Les Yankees ont terminé la saison avec un dossier de 91-71, leur meilleur rendement depuis la saison de 2012 où ils avaient récolté une fiche de 95-67.

Les Blue Jays ont mis un terme à une séquence de trois défaites et ont terminé cette saison décevante avec un dossier de 76-86, après leur saison de 89-73 l’an dernier. La troupe de John Gibbons n’a jamais été en mesure de se remettre de leur départ peu reluisant de 10-20.