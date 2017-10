ST. PETERSBURG, Fla. — Blake Snell a retiré 13 frappeurs sur des prises, un sommet en carrière, et les Rays de Tampa Bay ont blanchi les Orioles de Baltimore 6-0, dimanche.

Les Rays ont remporté leurs quatre dernières rencontres de la saison pour terminer avec un dossier de 80-82, soit un amélioration de 12 matchs comparativement à l’an dernier.

Les Orioles ont quant à eux régressé de 14 matchs par rapport à la saison dernière, récoltant une fiche de 75-87. La formation de Baltimore s’est inclinée lors de 19 de leurs 23 dernières rencontres, blanchie à cinq reprises durant cette séquence.

Snell (5-7) a retiré huit des 12 premiers frappeurs des Orioles avant que Trey Mancini amorce la cinquième manche avec un simple. Le gaucher a maintenu un dossier de 5-1 et une moyenne de points mérités de 2,84 lors de ses 10 derniers départs après avoir connu une séquence de six défaites, avec une moyenne de points mérités de 4,98, en 14 départs.

Curt Casali a cogné son premier circuit de la saison aux dépens de Kevin Gausman (11-12) en cinquième.

Des coups sûrs consécutifs de Corey Dickerson, Lucas Duda, Evan Longoria et Logan Morrison ont aidé les Rays à inscrire cinq points en huitième face au releveur Brad Brach.

Mariners 2 Angels 6

Parker Bridwell n’a accordé aucun point en sept manches de travail dans un duel avec James Paxton, Eric Young Jr. a cogné un circuit de trois points et les Angels de Los Angeles ont battu les Mariners de Seattle 6-2.

Paxton a muselé les Angels durant six manches et Young a inscrit un circuit face à James Pazos lors d’une septième manche de six points.

Bridwell (10-3) a alloué trois coups sûrs et un but sur balles, retirant trois frappeurs sur des prises. Acquis lors d’une transaction avec les Orioles de Baltimore en avril dernier, Bridwell a terminé la saison avec une moyenne de points alloués de 3,64.

Shae Simmons (0-2) a accordé quatre points aux Angels en septième manche.

Athletics 5 Rangers 2

Daniel Mengden a retiré huit frappeurs grâce à des prises, Khris Davis a frappé son 43e circuit de la saison, un somme en carrière, et les Athletics d’Oakland ont mis un terme à leur saison avec une victoire de 5-2 face aux Rangers du Texas.

Les Athletics (75-87) ont terminé au bas du classement de la section Ouest de la Ligue américaine pour la troisième saison consécutive, une première dans l’histoire de la concession, mais ont remporté six matchs de plus que la saison dernière grâce à leurs 17 victoires lors de leurs 24 derniers affrontements. Le gérant Bob Melvin a même obtenu une prolongation de contrat d’un an cette semaine.

Les Rangers n’avaient pas réussi à mettre de coureurs sur les sentiers face à Mengden (3-2), avant qu’Adrian Beltre frappe son 3048e coup sûr en carrière, un simple. Mengden a accordé un but sur balles et seulement quatre simples en sept manches de travail.

Blake Treinen a récolté son 16e sauvetage en 21 tentatives.

Après avoir remporté le titre de la section Ouest de l’Américaine lors des deux dernières saisons, les Rangers (78-84) ont glissé au classement cette saison.