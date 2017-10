DENVER — Les Broncos de Denver ont freiné le porteur de ballon Marshawn Lynch et ont relégué le quart Derek Carr aux lignes de touche en raison d’une blessure au dos avant de venir à bout des Raiders d’Oakland par la marque de 16-10, dimanche.

Même s’ils ont limité Lynch à 12 verges de gains sur neuf courses, les Broncos ont presque échappé la victoire après qu’un dégagement de Riley Dixon eut franchi seulement 37 verges jusqu’à la ligne de 42 des Raiders avec 4:16 à faire.

Accusant un retard de six points, les Raiders ont été agressifs et le quart réserviste EJ Manuel a tenté de rejoindre Amari Cooper sur une longue passe avec moins de deux minutes à écouler au cadran. Le demi de sûreté Justin Simmons a toutefois intercepté le ballon à la ligne de 8 des Broncos (3-1) et ces derniers ont pu enfin respirer un peu.

Les Raiders (2-2) avaient réduit l’écart à six points grâce à un placement de 38 verges de Giorgi Tavecchio avec 5:23 à faire.

Quelques instants plus tôt, Brandon McManus avait raté un placement de 29 verges, après avoir été précis sur 28, 36 et 46 verges pour les Broncos.

Le seul majeur des Broncos a été le résultat d’un attrapé spectaculaire de l’ailier rapproché A.J. Derby sur une passe de 22 verges de Trevor Siemian.

Carr a quitté la rencontre au troisième quart, quand il a été victime d’un sac de Shelby Harris et qu’il a aussi été atteint maladroitement par Adam Gotsis. L’entraîneur-chef des Raiders, Jack Del Rio, a indiqué que Carr souffrait de spasmes au dos.