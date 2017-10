TAMPA, Fla. — Jameis Winston a accumulé 332 verges de gains aériens et a lancé trois passes de touché sans interception et Nick Folk a réussi un placement de 34 verges sur le dernier jeu du match pour permettre aux Buccaneers de Tampa Bay de vaincre les Giants de New York 25-23, dimanche.

Folk s’est racheté après avoir manqué deux placements et un converti plus tôt dans la rencontre, donnant la victoire aux siens, après que Winston eut répliqué à la deuxième passe de touché d’Eli Manning en orchestrant une belle séquence à l’attaque à partir de la ligne de 25 dans son territoire.

Les Giants (0-4) ont perdu la rencontre en raison d’un placement inscrit à la dernière minute pour une deuxième semaine consécutive. Ils avaient pourtant pris les devants 23-22 lorsque Rhett Ellison a capté une passe payante de deux verges, alors qu’il restait 3:16 à jouer. Manning a ensuite repéré Odell Beckham fils à l’arrière de la zone des buts pour une transformation de deux points qui a toutefois été refusée puisque le receveur avait dépassé les limites avant d’attraper le ballon.

Winston a lancé des passes de touché de six verges à Mike Evans et de 58 verges à O.J. Howard pour bâtir une avance de 13-0. Une passe payante de 14 verges à Cameron Brate a permis aux Buccaneers de prendre les devants 22-17 à mi-chemin au quatrième quart.

Une semaine après avoir marqué ses deux premiers touchés de la saison et avoir été mis à l’amende pour avoir exagéré lors d’une célébration, Beckham a capté sept ballons pour des gains de 90 verges.

Manning a complété 30 de ses 49 passes pour 288 verges de gains. Il a également marqué le premier majeur au sol des Giants cette saison avec une course de 14 verges au second quart.