L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, était sur le plateau de Tout le monde en parle, dimanche soir. Métro a sélectionné cinq moments de l’entrevue.

Sur l’échange de P.K. Subban, quand il était entraîneur des Bruins de Boston

«On n’avait plus P.K. contre nous, mais on a [vu arriver] Shea Weber jouer contre nous. Je pense que c’était gagnant pour tout le monde.»

Sur le départ d’Aleksandr Radoulov

«[Jonathan Drouin] a tous les atouts pour remplacer Radulov, même si on a tout fait pour garder Radulov.»

Sur ses ambitions avec le CH

«Ça fait trop longtemps que je n’ai pas soulevé la coupe Stanley. Je veux ramener la coupe Stanley cette année à Montréal.»

Sur la controverse entre les joueurs professionnels américains et Donald Trump

«Je me tiens le plus loin possible de ces choses-là. J’ai mon opinion, mais je n’aime pas la dire sur la place publique, parce que je n’ai rien à gagner de ces choses-là. Ce que j’aime au hockey, en principe, c’est qu’on se concentre sur le hockey.»

Sur la langue française

«La famille est restée à Boston pour l’école, mais on va faire le déménagement l’année prochaine. À Montréal, mes enfants vont pouvoir devenir bilingues, et ça, c’est très important pour moi.»