SEATTLE — J.D. McKissic a porté le ballon sur 30 verges pour la deuxième fois de sa carrière, Bobby Wagner a recouvré l’échappé provoqué par Marcus Smith pour inscrire un touché au troisième quart et les Seahawks de Seattle sont venus de l’arrière pour vaincre les Colts d’Indianapolis 46-18, dimanche soir.

Justin Coleman a ajouté une interception de 28 verges retournée pour un touché en première demie et les Seahawks ont réussi à surmonter un départ désastreux en attaque pour avoir le dessus face aux Colts.

Il aura fallu que quelques joueurs peu connus se démarquent pour que les Seahawks reprennent du poil de la bête dans cette rencontre. Leurs jeux ont permis aux locaux de surmonter un déficit de 15-10, au début du troisième quart.

Russell Wilson a lancé deux passes de touché et deux interceptions, mais son jeu le plus important fut une course de 23 verges au troisième quart qui a permis aux siens de prendre les devants 18-15. Adam Vinatieri a égalé la marque 18-18, alors que les Colts ont capitalisé sur la deuxième interception de Wilson. Graham a échappé la passe de Wilson et le ballon fut intercepté par Malik Hooker, une troisième interception en autant de matchs pour la recrue des Colts.

Les Seahawks n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot et ont répliqué avec une série à l’attaque de 75 verges, couronnée par une course de McKissic. Wilson a ajouté une passe de touché de six verges à Luke Willson et une autre de 27 verges à McKissic au quatrième quart. En deuxième demie, les Seahawks ont marqué 36 points contre trois maigres points des Colts.

Les Seahawks ont toutefois encaissé un dur coup dans les dernières minutes de leur victoire flamboyante lorsque le porteur de ballon Chris Carson a été victime d’une blessure à la jambe gauche. Après avoir reçu l’aide des entraîneurs, Carson a dû être escorté hors du terrain.

Brissett a repéré Donte Moncrief tard en première période pour donner l’avance aux Colts. Le quart-arrière des visiteurs a réussi 16 de ses 29 passes pour des gains de 157 verges et a encaissé trois sacs du quart. Le jeu le plus excitant a été sans doute le sac du quart de Smith sur Brissett, qui a du même coup échappé le ballon. Un échappé qui a permis aux Seahawks de prendre une avance de 14 points.