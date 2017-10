TOKYO — Le favori Marin Cilic a assuré sa qualification au deuxième tour de l’omnium du Japon en vertu d’une vicctoire de 6-3, 6-2 aux dépens de Stefanos Tsitsipas.

Cilic, qui est en quête d’un premier titre au Japon après avoir été demi-finaliste en 2016 et quart de finaliste en 2015, a réussi huit as et remporté 24 points avec sa première balle de service.

«C’est (Tsitsipas) un très bon joueur et nous avons offert du tennis de haut niveau, a constaté Cilic, qui a eu 29 ans, jeudi. Je suis heureux d’avoir gagné ma place au deuxième tour.»

Le prochain adversaire du Croate sera soit le Japonais Yasutaka Uchiyama ou le Croate Franko Skugor.

Lors d’autres matchs, Kevin Anderson, no 5, a vaincu Gilles Simon 6-2, 7-6 (6) et Adrian Mannarino a éliminé la Japonais Go Soeda 7-5, 7-6 (3).