Les 52 circuits d’Aaron Judge. Les 104 victoires des Dodgers de Los Angeles. Avec le début des matchs éliminatoires dans le Baseball majeur, plus rien de tout cela ne veut dire quoi que ce soit. Octobre a le don de servir des crocs-en-jambe et faire basculer votre campagne en une fraction de seconde.

C’est mardi soir que les séries 2017 seront lancées, avec le match de repêchage de l’Américaine, entre les Twins du Minnesota et les Yankees de New York. Voici quelques points à surveiller au cours des prochaines semaines.

Les Astros d’Altuve

Avec ses — généreux — cinq pieds six pouces, Jose Altuve est le plus grand petit homme du baseball. Le deuxième-but vient de remporter un troisième titre des frappeurs de l’Américaine et souhaite mener les Astros à leur première conquête de la Série mondiale. Comme la région de Houston se remet du passage de l’ouragan Irma, les Astros constituent le choix sentimental de plusieurs.

Releveurs

Kenley Jansen et Aroldis Chapman utilisés pour plus de trois retraits. Andrew Miller amené tôt dans le match. Clayton Kershaw comme spécialiste de fin de match. Les vieilles habitudes en ce qui a trait aux releveurs ont été laissées de côté en octobre dernier. Voyons voir ce que les gérants nous réservent dans l’enclos cette année.

Cubs contre Indians?

Kris Bryant, Anthony Rizzo, Corey Kluber et compagnie encore une fois? Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu une Série mondiale revanche. La dernière fois, Reggie Jackson et les Yankees avaient affronté les Dodgers en 1977 et 1978. L’année 2017 a déjà donné côté rappels, avec Cavaliers-Warriors et Alabama-Clemson.

Débuts

Le roi des retraits au bâton Chris Sale effectuera ses premiers lancers en séries quand les Red Sox de Boston affronteront les Astros, jeudi. Les frappeurs de puissance Nolan Arenado (Rockies du Colorado) et Brian Dozier (Twins) en sont aussi à leur première participation en séries, tout comme le réserviste des Nationals de Washington Adam Lind, après 12 ans et plus de 1300 matchs.

Retours

Le voltigeur des Rockies Carlos Gonzalez est de retour en matchs éliminatoires pour la première fois depuis 2009, alors qu’il avait frappé 10 coups sûrs en 17 présences. La vedette des Twins Joe Mauer y jouera pour la première fois depuis 2010. Stephen Strasburg, des Nationals, n’a quant à lui lancé que dans une des trois participations des siens aux séries.

Avantage du terrain

L’avantage du terrain en Série mondiale revient de nouveau à l’équipe ayant la meilleure fiche et non plus à celle représentant la ligue ayant gagné le match des étoiles, heureusement. Cela signifie que les Dodgers auront le premier choix, suivis des Indians (102), Astros (101), Nationals (97), Red Sox (93) et des Cubs (92).

Kershaw

Il a terminé à égalité au premier rang des Majeures pour les victoires et a remporté un cinquième titre pour la moyenne de points mérités. Il a gagné trois fois le CY Young et a participé à sept matchs des étoiles. Ce sont pourtant les performances de Clayton Kershaw qui devraient êter les plus scrutées à la loupe au cours des prochaines semaines. Aussi dominant peut-il être en saison, le gaucher des DOdgers a éprouvé des ennuis en séries, comme le démontrent sa fiche de 4-7 et sa m.p.m. de 4,55.

Météo

Malheureusement, la météo d’octobre (et de novembre) se prête parfois mieux aux balles de neige qu’aux balles rapides. Les températures ont souvent été près du point de congélation au Wrigley FIeld l’an dernier: imaginez ce que ça pourrait être si les Rockies ou les Twins faisaient un long bout de chemin. Si vous souhaitez du beau temps, encouragez les Diamondbacks ou les Astros.

Gérants

Paul Molitor, natif de Minneapolis-St. Paul, Torey Lovullo des D’backs et Bud Black des Rockies en sont à leur première participation en séries. Dusty Baker, des Nationals, est de retour pour la neuvième fois. Il n’a toujours pas réussi à gagner la Série mondiale.

Novembre

Peut-être. Si la Série mondiale nécessite la tenue d’un septième match, il sera dipsuté le 1er novembre.

Longueur

Plus de conciliabules au monticule, des pauses commerciales plus longues, plus de changements de lanceurs: tout cela contribue à allonger la durée des matchs en séries. La MLB souhaite en accélérer leur présentation, alors que la durée moyenne des matchs éliminatoires a été de plus de trois heures et demie en 2016. Mauvaise nouvelle: à trois heures et cinq minutes, la moyenne des matchs de la saison 2017 a été la plus longue jamais observée.

Recrues

Après avoir amélioré la marque des Majeures avec 52 circuits, la recrue des Yankees Aaron Judge est celle qui attirera le plus les réflecteurs. Cody Bellinger, des Dodgers, a de son côté établi une nouvelle marque de la Nationale avec 39 longues balles. D’autres recrues qui pourraient avoir un impact? Le voltigeur des Red Sox Andrew Benintendi, celui des Cubs Ian Happ, ainsi que le premier-but de 33 ans des Astros Yuli Gurriel.

Transactions

Justin Verlander (5-0, 1,06 pour les Astros), J.D. Martinez (29 circuits en 62 matchs avec les D’backs) et Jose Quintana (7-3, 3,74 avec les Cubs) sont les vedettes transigées à la date limite des transaction ayant eu le plus d’impact avec leur nouveau club. Yu Darvish, David Robertson et Eduardo Nunez ont aussi donné un fier coup de main à leurs nouveaux coéquipiers.

Équipes repêchées

Madison Bumgarner et les Giants de San Francisco de 2014 sont les seuls à avoir remporté la Série mondiale depuis que le Baseball majeur a instauré le match unique entre les deux équipes repêchées pour déterminé le quatrième as en séries. Avant cela, cinq équipes ayant accédé aux séries comme meilleure formation de deuxième place ont tout raflé: les Cardinals de 2011, les Red Sox de 2004, les Marlins de 2003 et 1997, ainsi que les Angels de 2002.