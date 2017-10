CHICAGO — Les Bears de Chicago vont se tourner vers le quart-arrière recrue Mitchell Trubisky.

Selon une personne au fait du dossier, les Bears confieront au deuxième choix au total du dernier repêchage le soin de diriger leur attaque contre les Vikings du Minnesota, lundi prochain, en raison des ennuis de Mike Glennon au cours des quatre premières rencontres de la saison.

Cette source a requis l’anonymat puisque l’équipe n’a toujours pas confirmé ses intentions.

Cette décision n’est pas surprenante. Glennon a connu toutes sortes d’ennuis et les Bears n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre matchs. Il a été intercepté cinq fois et perdu le ballon en trois occasions. Dans la défaite de 35-14 subie aux mains des Packers de Green Bay, jeudi, il a lancé deux interceptions, a perdu le ballon sur un sac et une remise l’a touché au genou, entraînant la perte du ballon.