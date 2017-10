CALGARY — L’attaquant Jaromir Jagr a accepté les termes d’un contrat d’une saison des Flames de Calgary, selon ce qu’a rapporté Sportnet.

L’entente rapportera 1 million $ US au patineur de 45 ans. Il pourrait toucher 1 million $ supplémentaires en raison de diverses clauses de bonis.

Jagr aurait également obtenu une offre des Blues de St. Louis.

Les Panthers de la Floride ont décidé de ne pas offrir un nouveau contrat à Jagr, qui a marqué 16 buts et ajouté 30 aides en 82 matchs l’an dernier. Il était joueur autonome depuis le 1er juillet dernier.

Il est devenu le troisième joueur de l’hsitoire de la LNH à marquer 750 buts le 20 octobre dernier, derrière Wayne Gretzky (894) et Gordie Howe (801). Exactement deux mois plus tard, il a récolté son 1888e point pour devancer Mark Messier au deuxième rang de tous les temps. Le 15 février, jour de son 45e anniversaire, il a inscrit son 1900e point.

Gretzky domine avec 2857 points.

Jagr a disputé 23 saisons dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, les Rangers de New York, les Flyers de Philadelphie, les Stars de Dallas, les Bruins de Boston, les Devils du New Jersey et les Panthers. En 1711 rencontres, il a marqué 765 buts et ajouté 1149 aides pour 1914 points.

Il a été sélectionné cinquième au total au repêchage de 1990 par les Penguins. Après avoir été nommé recrue de l’année en 1990-91 avec 57 points, dont 27 buts, en 80 matchs, il a gagné la coupe Stanley en 1991 et 1992.

Jagr a également remporté le trophée Hart, remis au joueur par excellence, en 1998-99, ainsi que cinq fois le tropheé Art-Ross de meilleur marqueur, dont quatre années consécutive, de 1997-98 à 2000-01. En 2016, on lui a remis le trophée Bill-Masterton pour sa persévérance.

Sélectionné pour 13 matchs des étoiles, il a également été élu au sein de la première équipe d’étoiles du circuit en sept occasions.

Jagr a marqué 20 buts ou plus 19 fois en carrière, dont au cours de ses 17 premières saisons. Quinze fois, il a marqué 30 buts ou plus, dont 40 ou plus six fois et 50 ou plus en trois occasions. En 1995-96, il a dominé la LNH avec 62 buts.

Le prolifique attaquant a également connu cinq saisons de 100 points ou plus, mais aucune depuis 2005-06, alors qu’il en avait récolté 123, dont 54 buts.

Jagr a également obtenu 201 points (78-123) en 208 matchs éliminatoires.