CHICAGO — Un an après leur parcours et leur ascension jusqu’à la Série mondiale, les Cubs sont de retour en séries pour une troisième année consécutive. Pour certain jeunes Chicagolais, avec des prénoms tels Addison, Clark et Wrigley, c’est ce qu’ils ont toujours connu — une notion presque incompréhensible pour des générations de partisans des Cubs.

Contrairement à l’an dernier, lorsque le parcours des Cubs, qui ont atteint leur premier championnat depuis 1908, a captivé la nation au grand complet, ils ne sont à présent qu’une simple équipe en séries. Cody Bellinger et les Dodgers de Los Angeles ont atteint un sommet avec leurs 104 victoires. Les Indians de Cleveland et les Astros de Houston ont remporté plus de 100 matchs et les Nationals pourront compter sur Bryce Harper lors de la Série de sections de la Ligue nationale les opposant aux Cubs, à compter de vendredi à Washington.

Cela convient parfaitement à Anthony Rizzo et compagnie.

«Cela m’est pas mal égal, pour être honnête, a affirmé Rizzo. À mon avis, nous sommes encore les favoris pour nous rendre jusqu’au bout. Dans la tête de Bryce Harper, ce sont eux les favoris. Dans celle de Bellinger, les Dodgers sont les favoris. Nous croyons tous en nos propres chances. Nous devons simplement nous rendre sur le terrain et jouer.»

Alors qu’il n’y a plus une équipe derrière laquelle se rallie la majeure partie de la nation, les Cubs retournent en séries avec quelque chose d’encore plus précieux. Après avoir participé à la Série de championnat de la Ligue nationale en 2015 et avoir vaincu les Indians lors de la Série mondiale l’automne dernier, ils accueillent à bras ouverts la pression du mois d’octobre.

«Opprimés ou pas, peu importe, a souligné le gérant Joe Maddon. Ce qui est différent, c’est que nous savons à présent comment se rendre jusqu’au bout.»

L’an dernier, les Cubs ont été blanchis lors de deux matchs consécutifs lors de la Série de championnat de la Ligue nationale, avant d’éliminer les Dodgers de Los Angeles, grâce à trois victoires d’affilée. Ils se sont ensuite inclinés lors de trois des quatre premiers matchs en Série mondiale et c’est à nouveau une séquence de trois gains qui leur a permis d’être couronnés grands champions.

Libérés à présent de toute la pression qui venait avec la longue période de disette depuis 1908, les Cubs comptent utiliser leur expérience à bon escient.

«Cette année, c’est un sentiment différent, c’est certain, a raconté Ben Zobrist, qui a obtenu le titre du joueur le plus utile de la Série mondiale l’automne dernier. En tant qu’équipe, nous avons l’impression que tous ces souvenirs sont très frais dans notre mémoire et je crois que tout le monde est vraiment excité d’avoir la chance de revenir dans le même mode de pensées, de ressentir cette poussée d’adrénaline.»

Une présence en série qui était peu probable lorsque les Cubs affichaient un dossier de 43-45 le 9 juillet et se trouvaient cinq matchs et demi derrière les Brewers de Milwaukee, meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Cubs ont toutefois effectué une remontée en présentant un dossier de 49-25 lors du dernier droit de la saison.

Les Cubs ont mené les Majeures en inscrivant 423 points à la suite de la pause du match des étoiles. Ils sont devenus les premiers champions en titre à être couronnés champions de section depuis les Phillies de Philadelphie en 2009.

«Je crois que nous nous sommes rassemblés et nous avons joué davantage selon notre propre style de jeu, c’est-à-dire en ayant du plaisir, a poursuivi Rizzo. Je crois vraiment que c’était simplement ça.»

Aucune autre équipe du circuit Manfred n’a réussi à mettre la main sur le titre de la Série mondiale deux années consécutives depuis que les Yankees en ont gagné trois d’affilée, entre 1998-2000, et les Cubs auront la tâche difficile face aux Nationals. Les champions de la section Est de la Ligue nationale possèdent l’une des formations ayant le plus de profondeur et détiennent également l’une des meilleures rotations de lanceurs, menés par les as Max Scherzer et Stephen Strasburg.

«Je veux simplement que nos joueurs se présentent sur le terrain et continuent de faire ce qu’ils font depuis le retour de la pause du match des étoiles, a-t-il laissé savoir. Rien d’autre. Allez dehors et jouez. Jouez sans contrainte, sans pression mentale et comme vous avez appris à jouer au cours des dernières années. C’est tout.»