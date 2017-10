MONTRÉAL — Zachary Clay n’a pas connu la soirée qu’il aurait souhaité, mais le gymnaste canadien garde espoir qu’il obtiendra une deuxième chance aux Championnats du monde de gymnastique artistique.

Clay a terminé les qualifications au 16e rang au concours multiple, lundi.

La finale des hommes, qui regroupera les 24 premiers qualifiés, aura lieu jeudi. Un groupe de gymnastes défilera demain matin et tentera de se qualifier en vue du dernier tour de piste.

«J’ai commis trois erreurs, mais à part ça, c’était fantastique, a admis Clay, le champion national en titre au concours multiple et le seul Canadien à avoir concouru dans chacune des six disciplines. J’étais fier.

«Mon autre objectif était de faire ma routine au cheval d’arçons et de voir à quel rang elle me permettrait de me classer, mais malheureusement, ç’a été l’une de mes erreurs.»

Les autres gymnastes canadiens, dont les deux Québécois René Cournoyer et Thierry Pellerin, n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les finales individuelles par engin. Aucun d’entre eux ne s’est hissé parmi le top 8 provisoire, seuil minimal afin d’atteindre la finale d’une des six disciplines.

Les Canadiennes seraient quant à elles promises à un meilleur sort. L’une des quatre gymnastes devrait être en mesure de se qualifier lors des séances de qualifications qui se tiendront mardi soir.

Scott Morgan, originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique, fut l’athlète local le plus acclamé par la foule réunie au Stade olympique de Montréal. Le gymnaste a presque obtenu un laissez-passer pour les finales au sol, mais a finalement pris le 13e rang. Il a ensuite offert une performance impressionnante aux anneaux, mais les juges l’ont classé 21e.

«Les anneaux constituaient ma dernière épreuve et j’ai vraiment été content de ma routine, a affirmé Morgan. J’ai eu une très belle sortie.

«J’ai entendu la foule m’encourager tout au long de ma performance et d’atterrir et d’entendre la foule m’acclamer, c’était vraiment très excitant. Il n’y a rien comme compétitionner en sol canadien.»

Le Cubain Marique Larduet est le meneur provisoire du concours individuel multiple.

Kenzo Shirai du Japon s’est classé premier au sol et à la table de saut, tandis que Max Whitlock de la Grande-Bretagne a mené l’épreuve du cheval d’arçons. Le Grec Eleftherios Petrounios a terminé au premier rang aux anneaux, l’Ukrainien Oleg Verniaiev se classe au premier rang des barres parallèles et le Suisse Pablo Braegger mène l’épreuve des barres horizontales.

Le Japonais Kohei Uchimura a dû abandonner la défense de son titre au concours individuel multiple. Le légendaire gymnaste s’est blessé à la cheville gauche en atterrissant à la table de saut, la deuxième des six épreuves auxquelles il devait concourir.

Originaire de Repentigny, René Cournoyer s’est mérité le 24e rang à la table de saut, tandis que Thierry Pellerin de Lévis, s’est classé lui aussi au 24e rang, au cheval d’arçons.

Le Canada n’a jamais remporté de médaille d’or aux Championnats du monde de gymnastique et n’a pas remporté d’honneur depuis que Kyle Shewfelt et Elyse Hopfner-Hibbs eurent remporté deux médailles de bronze, en 2006.

Si l’équipe canadienne espère mettre un terme à cette disette, elle devra compter sur l’équipe féminine pour se faire.

«Nous avons remporté très peu de médailles dans les dernières années, mais les Championnats mondiaux sont très difficiles, a soutenu Morgan. C’est l’événement le plus difficile dans notre sport, même plus difficile que les Jeux olympiques.

«Il y a plus d’athlètes en compétition. C’est vraiment le joyau de notre couronne. Les athlètes de l’équipe féminines ont du talent. Du côté des hommes, nous avons manqué quelques opportunités aujourd’hui. L’objectif était d’obtenir au moins un podium et je crois que les filles seront en mesure de le faire.»