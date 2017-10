PÉKIN, Chine — Rafael Nadal a effacé deux balles de match avant d’assurer sa place au deuxième tour du tournoi de Pékin.

L’Espagnol, no 1 mondial, à son premier match depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis le mois dernier, est revenu de l’arrière pour vaincre Lucas Pouille 4-6, 7-6 (6) et 7-5.

Pouille a détenu deux balles de match alors qu’il menait 6-4 au bris d’égalité du deuxième set. Mais Nadal a aligné quatre points d’affilée pour enlever le set et renverser la vapeur.

Au dernier set, Nadal a réussi le bris et pris les devants 6-5 avant de confirmer sa victoire au service.

Nadal montre un palmarès de 57-9 cette saison et domine le circuit avec cinq titres de l’ATP en simple, dont les Internationaux de France. Il a gagné ce tournoi alors qu’il était encore adolescent en 2005 et son dossier s’établit à 21-5 à Pékin. Il affrontera jeudi Karen Khachanov, qui a défait le Chinois Wu Di.

Plus tôt, Juan Martin del Potro a pour sa part défait Pablo Cuevas 7-6 (4), 6-4.

Grigor Dimitrov, no 3, John Isner, no 6, Nick Kyrgios, no 8, et Leonardo Mayer ont également triomphé.

Au tableau féminin, Maria Sharapova est revenue de l’arrière pour vaincre Ekaterina Makarova 6-4, 4-6, 6-1.

La Russe a maintenant rendez-vous avec Simona Halep, mercredi.

Halep a profité de l’abandon de Magdalena Rybarikova, qui a renoncé alors qu’elle était menée 6-1, 2-1.

Parmi les autres gagnantes du jour, on note Karolina Pliskova, Elena Vesnina, Petra Kvitova, Daria Gavrilova, Sorana Cirstea, Darla Kasatkina et Barbora Strycova.