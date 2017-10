NEW YORK — Après une difficile saison, les Mets de New York, ont décidé d’apporter des changements à leur personnel d’instructeurs — et de soigneurs.

Deux jours après que le gérant Terry Collins eut remis sa démission, l’équipe a annoncé mardi que l’instructeur des lanceurs de longue date Dan Warthen ne sera pas de retour la saison prochaine. Les Mets lui ont offert un autre poste au sein de l’organisation.

Les Mets ont aussi remercié le soigneur en chef Ray Ramirez, qui était en poste depuis 2005. Le reste du personnel au sein du département médical et de conditionnement demeurera toutefois en poste.

Collins deviendra adjoint spécial au doirecteur général Sandy Alderson. Après le dernier match de la saison régulière, dimanche, l’ex-gérant de 68 ans a confirmé que son passage de sept ans à la tête des Mets était terminé.

Son adjoint Dick Scott, l’instructeur au premier but Tom Goodwin, ainsi que l’instructeur dans l’enclos Ricky Bones ont obtenu la permission de discuter avec d’autres équipes.

Les Mets honoreront les contrats de l’instructeur des frappeurs Kevin Long, de son adjoint Pat Roessler, ainsi que de l’instructeur au troisième coussin Glenn Sherlock, tous sous contrat pour 2018.