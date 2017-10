NEW YORK — Les Twins n’ont pas inséré le nom du joueur de troisième but étoile Miguel Sano dans leur formation pour le match éliminatoire de la Ligue américaine contre les Yankees de New York parce qu’il n’est pas pleinement rétabli d’une blessure au tibia gauche.

Sano a raté 38 matchs après avoir été atteint d’une balle fausse au tibia mais il a effectué un retour comme frappeur suppléant vendredi et a été utilisé comme frappeur désigné des Twins samedi et dimanche. Il a été remplacé par un frappeur suppléant à la huitième manche lors du dernier match de la saison régulière, dimanche, après avoir ressenti un malaise à la jambe.

Sano a été limité à un coup sûr en huit présences au bâton et retiré trois fois au bâton lors de la série contre les Tigers Detroit et il a terminé la saison avec une moyenne de .264, 28 circuits et 77 points produits en 114 matchs.

Kennys Vargas ou Robbie Grossman agiront comme frappeur désigné, mardi soir.

Luis Severino (14-6) sera le partant pour les Yankees et Ervin Santana (16-8) assumera ce rôle pour les Twins.

Les Yankees se gardent le gaucher CC Sabathia et le droitier Sonny Gray parmi leur personnel de neuf releveurs. L’enclos des releveurs des Twins comprend deux partants, Jose Berrios et Adalberto Mejia.