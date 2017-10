BROSSARD, Qc — Le Canadien de Montréal fera durer le suspense jusqu’à la toute fin de sorte que ce n’est qu’à 17h, mardi, que sera dévoilée la composition de sa formation en vue du premier match de la saison contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Claude Julien, qui a réussi à éviter les pièges qui ont pu lui être tendus pendant son point de presse.

Julien a néanmoins confirmé que le nom du défenseur David Schlemko, inactif depuis près de trois semaines en raison d’une «blessure mineure» à une main, avait été placé sur la liste des blessés.

Or, comme le Canadien comptait 23 joueurs à sa séance d’entraînement — excluant Schlemko, qui patinait en solitaire sur la glace secondaire — on pourrait déduire que le défenseur Victor Mete et l’attaquant Charles Hudon ont mérité leur place avec l’équipe.

Sauf que Julien n’a rien voulu confirmer et Mete et Hudon ont dit n’avoir reçu aucune indication dans un sens ou dans l’autre.

Les deux jeunes joueurs ont par ailleurs avoué ressentir une certaine fébrilité en attendant le verdict final.

Mete s’est de nouveau entraîné avec Shea Weber, tandis que Hudon patrouillait le flanc gauche auprès de Tomas Plekanec et d’Artturi Lehkonen, les deux mêmes coéquipiers que depuis le début du camp d’entraînement.