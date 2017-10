CLEVELAND — C’est le droitier Trevor Bauer, pas l’as partant Corey Kluber, qui amorcera le match no 1 de la série de division pour les Indians de Cleveland, jeudi.

Le gérant Terry Francona a décidé d’y aller avec Bauer afin de pouvoir compter sur Kluber dans le match no 2 et éventuellement dans le match no 5, si nécessaire.

Kluber a compilé une fiche de 18-4 cette saison et pourrait remporter un deuxième trophée Cy Young. Il a compilé un dossier de 5-0 avec une moyenne de points mérités de 0,84 en six départs en septembre.

Bauer a quant à lui été en mesure de surmonter un difficile début de saison pour terminer 2017 avec une fiche de 17-9 et une m.p.m. de 4,19 en 31 départs. Il a été l’un des meilleurs lanceurs de l’Américaine en deuxième moitié de campagne.

La capacité de Bauer de récupérer rapidement a aussi influencé le choix de Francona, qui enverra Carlos Carrasco, auteur de 18 victoires, dans le match no 3.

Les Indians affronteront le vainqueur du duel opposant les Yankees de New York aux Twins du Minnesota pour le quatrième as.