NEW YORK — Le circuit de trois points de Didi Gregorius a nivelé le pointage après que les Twins eurent chassé Luis Severino en première manche, Aaron Judge a ajouté une longue balle de deux points et les Yankees de New York ont obtenu leur laissez-passer pour les séries de la Ligue américaine grâce à un gain de 8-4 sur les Twins du Minnesota, mardi soir.

Brett Gardner a également étiré les bras du côté des Yankees, qui ont assommé Ervin Santana après deux manches. La formation new-yorkaise a remporté son premier match d’après-saison pour la première fois en cinq ans et a privé les Twins d’une place en séries.

Chad Green, David Robertson, Tommy Kahnle et Aroldis Chapman se sont succédé en relève et n’ont accordé qu’un seul point en huit manches et deux tiers.

Robertson (1-0) s’est mérité la victoire, lui qui a retiré cinq frappeurs sur des prises en trois manches de travail.

Chez les Twins, José Berrios a écopé de la défaite. En trois manches il a alloué un total de trois points et cinq coups sûrs, retirant quatre adversaires grâce à des prises.

Les Yankees amorceront leur Série de sections au meilleur de cinq face aux Indians de Cleveland, jeudi. Les Twins se sont inclinés pour une 13e fois, égalant le record des Red Sox de Boston entre 1986 et 1995.

Les deux équipes ont disputé la première manche durant 45 longues minutes et ont entamé la deuxième manche à égalité 3-3, lors d’un début de match effréné.

Les circuits de Brian Dozier et Eddie Rosario du côté des Twins ont chassé l’as Severino, après un seul retrait. Les Yankees ont cependant été en mesure d’égaler la marque grâce au circuit de trois points de Gregorius en fin de manche.

Dozier a claqué le cinquième lancé de Severino par-dessus le mur du champ gauche pour donner les devants aux Twins. Trois frappeurs plus tard, Rosario a permis aux visiteurs d’ajouter deux points au tableau indicateur.

Green s’est amené au monticule en relève, retirant Byron Buxton et Jason Castro pour cesser l’hémorragie.

Les Yankees ont ensuite testé le partant Ervin Santana. Brett Gardner a obtenu un but sur balles, Judge a frappé un simple et Gregorius a complété la séquence en envoyant la balle dans les gradins, du côté droit.

«J’ai aimé de la façon dont ils ont répliqué», a souligné le gérant des Yankees Joe Girardi, en entrevue à ESPN durant la rencontre.

En deuxième manche, Gardner est revenu en force en permettant aux locaux de prendre les devants 4-3 avec un circuit en solo.

Une manche plus tard, Byron Buxton a permis à Jorge Polanco de croiser le marbre avec un retrait sur un roulant, nivelant le pointage de nouveau.

Judge a ajouté son grain de sel en quatrième. La recrue a envoyé une flèche au champ gauche pour porter la marque à 7-4.

Greg Bird, avec un simple, et Aaron Hicks, grâce à un but sur balles, ont également contribué à la victoire des Yankees.