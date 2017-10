Les Dodgers ont mérité un cinquième titre consécutif dans l’Ouest de la Nationale, dominant les majeures avec 104 victoires.

Ils doivent maintenant attendre avant de connaître leurs rivaux au premier tour, le Colorado et l’Arizona s’affrontant mercredi, en match éliminatoire.

Le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a dit mardi que son groupe est très confiant à l’approche du match de vendredi, à Los Angeles.

Les Dodgers auront l’avantage du terrain pendant tout leur parcours en séries. En saison régulière, ils ont montré une fiche de 57-24 à la maison.

D’ici au premier lancer, vendredi, la direction se penche sur qui va compléter la formation de 25 joueurs.

Roberts a dit que des alignements différents seront faits selon une victoire des D’Backs ou des Rockies, ajoutant toutefois qu’ils diffèrent peu.

Un des dossiers est de voir si Alex Wood ou Hyun-Jin Ryu sera le troisième partant gaucher après Clayton Kershaw et Rich Hill, qui vont amorcer les matches de vendredi et samedi, respectivement.

«Ryu va être lanceur partant ou bien exclu de la formation, a dit Roberts. C’est bien connu que Wood a eu les deux rôles (partant et releveur). Il mérite qu’on lui donne un sérieux coup d’oeil comme partant.»

Les Dodgers ont récupéré après le passage pénible des 11 défaites de suite et des 16 revers en 17 matches, de la fin août à la mi-septembre.

La trame narrative reste la même quand ils jouent encore à l’automne: la quête d’une première présence en Série mondiale depuis 1988, l’année de leur dernier titre.

«Quand vous jouez pour les Dodgers et qu’une bague continue de manquer à l’appel, c’est un défi que vous devez affronter la tête haute et les épaules droites, a dit Roberts. Vous n’allez pas y échapper. Mais il y a un bon ‘feeling’ dans notre vestiaire. Les gars ont de l’énergie, ils sont positifs et ils sont concentrés.»