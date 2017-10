Quatre-vingt-deux matchs, c’est beaucoup. Personne ne va perdre sa carte de fan pour avoir préféré manger au resto plutôt que de se taper une rencontre contre les Hurricanes un jeudi soir de janvier. Cependant, comme chaque année, il y a quelques dates à encercler sur son calendrier. Voici nos suggestions.

8 octobre

Le Canadien n’aura pas à attendre longtemps avant de pouvoir (un peu) venger son élimination au premier tour des séries l’an dernier par les Rangers. Il rendra visite aux New-Yorkais à son troisième match de la saison, le 8 octobre. Les Rangers ont fait quelques changements intéressants cet été, en procédant notamment à l’embauche du défenseur offensif Kevin Shattenkirk. Le CH pourra aussi renouer avec un ancien favori de la foule (pas de tous): David Desharnais.

10 octobre

Le premier match à la maison est toujours une bonne raison de se réjouir pour les partisans. Ce sera l’occasion de voir les petits nouveaux, surtout Jonathan Drouin, en action pour vrai. Le défi sera toutefois de taille puisque ce seront les Blackhawks de Chicago qui seront les visiteurs à cette occasion.

Les Hawks ont perdu plusieurs gros morceaux récemment, mais Jonathan Toews et Patrick Kane sont toujours là. Chaque année, le plafond salarial (notamment) force les Hawks à effectuer des changements, et chaque année ils sont dans la course. Pas de raison de penser que cela va changer.

7 novembre

Le premier affrontement de l’histoire entre le CH et les Knights de Vegas. Le club d’expansion n’a peut-être pas un alignement du tonnerre, mais il compte sur une ou un responsable des réseaux sociaux qui n’a pas froid aux yeux. Le compte Twitter des Knights n’a pas hésité à se moquer de la propension du Canadien et de ses fans à glorifier les conquêtes de la Coupe à l’époque où la LNH ne comptait que six équipes. Gageons que nous aurons droit à un bon tweet fight en marge de la partie.

13 janvier

Quoi de mieux qu’un bon passage des Bruins de Boston au Centre Bell? La visite aura une saveur particulière puisque Claude Julien aura alors la chance d’affronter son ancienne équipe pour la première fois. Les Bruins ont été plutôt tranquilles cet été. Pour eux, le fait saillant de l’entre-saison a été la signature du contrat de David Pastrnak, un dossier qu’ils devaient régler. Le premier trio devrait être parmi les meilleurs de la ligue, mais autrement, l’équipe semble manquer de profondeur à l’attaque.

15 mars

La première visite et le premier duel contre les doubles champions en titre de la Coupe Stanley. Même s’ils ont perdu plusieurs éléments importants, comme Marc-André Fleury, Chris Kunitz et Nick Bonino, les Penguins de Pittsburgh demeurent les favoris cette saison. Kristopher Letang semble être remis de la blessure au cou qui a mis fin à sa saison l’an dernier. S’il est en santé, les Penguins ont certainement le noyau de joueurs pour décrocher les grands honneurs une troisième fois de suite.

7 avril

Le Canadien terminera sa campagne au domicile des Maple Leafs de Toronto. Après s’être taillé une place en séries la saison dernière, les Leafs sont en position de batailler pour le titre de la section Atlantique. Menés par Auston Matthews, ils n’ont besoin que de s’améliorer un peu défensivement pour devenir une réelle menace dans l’Est. Il ne faut pas oublier l’embauche de quelques vétérans comme Patrick Marleau et Ron Hainsey. Ces derniers devraient aider l’équipe une fois celle-ci rendue en séries.