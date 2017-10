BRISTOL, Conn. — La Formule 1 retrouvera son partenaire américain de télédiffusion original en 2018, quand elle passera sur les ondes d’ESPN.

La toute première course de Formule 1 télédiffusée aux États-Unis l’avait été à ABC, en 1962. Des faits saillants du Grand Prix de Monaco avait été présentés une semaine après la course, dans le cadre de l’émission «Wide World of Sports».

En 2018, les 21 épreuves seront présentées en direct à ABC, ESPN ou ESPN2. La nouvelle entente prévoit plus de 125 heures de programmation de F1. Le Grand Prix de Monaco sera présenté en direct, le 27 mai, à ESPN, avant d’être diffusé en reprise plus tard en journée à ABC, après le 500 milles d’Indianapolis. Le Grand Prix des États-Unis, à Austin, au Texas, et celui du Mexique seront télédiffusés en direct à ABC.

Les droits américains de la F1 appartenaient à NBC depuis 2013.