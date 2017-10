TORONTO — Le secondeur des Stampeders de Calgary Alex Singleton, le porteur de ballon des Argonauts de Toronto James Wilder fils, ainsi que le receveur des Eskimos d’Edmonton Brandon Zylstra ont été nommés joueurs du mois de septembre dans la Ligue canadienne de football.

Au cours des semaines 11 à 15 du calendrier, Singleton a réussi 46 plaqués et deux sacs, poursuivant ainsi son excellente deuxième année dans la LCF.

Le Californien occupe le premier rang de la ligue avec 102 plaqués et a été élu joueur des semaines 11 et 13.

Wilder a quant à lui amassé 389 verges en 36 courses, soit une moyenne de 10,8 verges course en septembre, en plus d’ajouter 176 verges sur des réceptions et de marquer deux touchés.

Le demi offensif a établi deux marques personnelles en septembre. Il a d’abord réussi une course de 76 verges en semaine 13 — alors sa plus longue course de la saison — pour son premier touché dans la LCF. La semaine suivante, il a abaissé sa propre marque en effectuant une course de 85 verges pour le majeur, la plus longue de la saison 2017 et la plus longue chez les Argos depuis celle de 86 verges de Chuck Ealey en 1976.

En seulement deux parties, Wilder a amassé 475 verges au total. Il pointe au sixième rang du circuit Ambrosie pour les verges au sol avec 552. Il avait d’ailleurs été nommé joueur des semaines 13 et 14.

De son côté, Zylstra a capté des passes à un rythme effréné en septembre, amassant 532 verges et marquant deux touchés en 31 réceptions étalées sur quatre matchs.

Sa meilleure performance du mois — et de la saison — est survenue lors de la semaine 12, alors qu’il a capté 10 passes pour 187 verges. Il a franchi le cap des 100 verges sur des réceptions lors des semaines 11 (127 verges) et 15 (152 verges).

L’Américain Zylstra occupe le deuxième rang de la LCF avec 1134 verges sur des réceptions. Il avait été nommé joueur de la semaine 12.