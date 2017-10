MONTRÉAL — L’arrière latéral de l’Impact de Montréal Chris Duvall a subi une entorse à la cheville droite et ne jouera plus cette saison, tandis que le milieu de terrain Ignacio Piatti n’a pas subi de dommages importants à la suite d’une hyperextension d’un genou et il pourrait être à son poste lors du prochain match de l’équipe, le 15 octobre, à Toronto.

L’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello, a confirmé mercredi que la période de convalescence de Duvall sera de quatre à six semaines. Puisque la saison de l’Impact prendra fin le 22 octobre, avec la visite du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, et que la formation montréalaise devrait rater les éliminatoires, Duvall ne devrait donc pas être de retour avant la prochaine campagne.

Duvall s’est blessé tôt dans la défaite de 2-1 de l’Impact face aux Rapids, au Colorado, samedi dernier. Il a été victime d’un tacle dangereux de Jared Watts, ce qui a mené à l’expulsion du milieu de terrain des Rapids à la 12e minute de jeu. Duvall avait dû retraiter vers le vestiaire sur un fauteuil roulant.

De son côté, Piatti s’est blessé en première demie, mais a voulu demeurer dans le match pour aider son équipe, a expliqué Biello. Quelques minutes après l’éventuel but vainqueur des Rapids à la 81e minute, Piatti a demandé à quitter le terrain, au bout de ses ressources.

L’Impact (11-15-6) accuse quatre points de retard sur les Red Bulls de New York (12-12-7) et le sixième et dernier rang donnant accès aux séries dans l’Association Est. Les Red Bulls pourraient éliminer l’Impact avec une victoire face aux Whitecaps de Vancouver, samedi.