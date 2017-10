BROSSARD, Qc — Charles Hudon et Victor Mete ont obtenu leur promotion avec le Canadien de Montréal parce qu’ils ont su livrer la marchandise pendant le camp d’entraînement.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Claude Julien lors d’un point de presse après le dernier entraînement de l’équipe avant qu’elle ne se dirige vers Buffalo pour y affronter les Sabres, jeudi.

Julien a affirmé que Hudon et Mete avaient été bons pendant le calendrier préparatoire et qu’il était possible de voir le potentiel qui les habite. Maintenant, a-t-il aussi avisé, c’est à eux de faire en sorte de demeurer avec le Tricolore.

Les deux joueurs ont été informés de la décision lors d’un repas d’équipe en fin d’après-midi, mardi. Dans chaque cas, le directeur général Marc Bergevin a pris les joueurs à l’écart et les a félicités pour le camp qu’ils venaient de connaître.

Avant de s’envoler vers Buffalo, les deux joueurs ont dit avoir ressenti de grandes émotions en apprenant le verdict, mais ont rappelé qu’ils devaient continuer de faire leur travail, car rien n’était gagné.