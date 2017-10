MINNEAPOLIS — Les Twins du Minnesota ont amorcé la saison avec l’indignation d’une formation ayant encaissé 103 défaites l’année précédente. Ils ont rapidement retrouvé leur fierté sur le terrain en signant quatre victoires d’affilée en début de campagne.

Une amélioration constante et une habileté pour éviter les longues séries de défaites, combinées au mauvais début de campagne des Indians de Cleveland, champions en titre de la Ligue américaine, ont permis aux Twins de s’installer en tête de la section centrale et d’y rester pendant cinq semaines jusqu’à la mi-juin.

Même un voyage difficile qui a mené aux échanges de deux vétérans lanceurs contre des espoirs avant la date limite des transactions n’a pas empêché les Twins de rugir au mois d’août. L’offensive a trouvé sa touche au bon moment et les Twins ont pu obtenir le deuxième laissez-passer donnant accès au match du quatrième as. Ils ont ainsi participé aux éliminatoires pour une première fois en sept ans.

Le plaisir a duré un peu moins de quatre heures à New York, alors qu’ils ont perdu 8-4 face aux Yankees. Il s’agissait de leur 13e défaite de suite en séries éliminatoires, ce qui égale un record des Ligues majeures.

La confiance bâtie grâce aux succès de 2017 permettra toutefois aux Twins d’approcher la saison morte avec optimisme et enthousiasme.

«Nous ne sommes pas encore rassasiés et il faut apprendre de notre défaite, a affirmé le deuxième-but Brian Dozier. Je ne pourrais être plus fier de l’optimisme de cette équipe, d’avoir pu nous présenter chaque jour au stade avec l’intention et la conviction de pouvoir gagner.»

La jeunesse et l’équilibre offensif de l’équipe sont les deux plus beaux atouts des Twins, suivis de près par la défensive et la vitesse sur les sentiers. Leurs succès dans le dernier droit de la saison ont été particulièrement impressionnants puisqu’ils étaient alors privés du troisième-but étoile Migue Sano, blessé.

Les quelques vétérans dans l’équipe, dont Joe Mauer et Chris Gimenez, ont affirmé qu’il avait s’agit de la saison la plus agréable de leur carrière.

«Ce fut le genre de saison qui permet à un vieux joueur de se sentir jeune», a dit Gimenez.

La première tâche de la direction au cours de la saison morte sera de renouveler le contrat du gérant Paul Molitor. Même si son contrat arrive à échéance, il serait étrange de le voir quitter le navire après une saison remplie de succès.

Les Twins voudront aussi améliorer leur groupe de lanceurs. Si l’on oublie ses déboires au Yankee Stadium mardi, Ervin Santana a été solide comme as de la rotation de l’équipe. Jose Berrios a fait un pas vers l’avant après une saison recrue difficile, tandis que Kyle Gibson s’est enfin imposé comme un lanceur de calibre des Ligues majeures, aidant les Twins à gagner lors de ses huit derniers départs.

Toutefois, Adalberto Mejia a connu une campagne recrue en dents de scie. Bartolo Colon sera âgé de 45 ans la saison prochaine. Phil Hughes et Trevor May se remettent d’opérations. L’acquisition d’un vétéran sera la solution la plus efficace pour les Twins.

Ils devront aussi vraisemblablement se dénicher un nouveau releveur no 1.