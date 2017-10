MONTRÉAL — Le skieur Erik Guay a vécu une petite frousse lors d’un récent camp d’entraînement au Chili de l’équipe canadienne de ski alpin.

Guay, le skieur le plus prolifique de l’histoire du ski alpin canadien, a chuté alors qu’il s’affairait à mettre la touche finale à sa préparation en prévision de la saison de la Coupe du monde, et une blessure au dos découlant de cet incident l’a contraint à demeurer au lit pendant une semaine.

«Je me suis ‘planté’ et je me suis un peu fait mal au dos, donc je suis encore un peu raide en ce moment, mais je sais que j’ai encore suffisamment de temps pour récupérer avant que la saison commence, donc ça ne m’inquiète pas», a-t-il raconté lors du passage de La Presse canadienne chez lui, à La Conception, plus tôt cet automne.

«Nous étions avec l’équipe suisse de ski alpin. Erik s’entraînait seul de son côté et personne n’a vu ce qui s’était passé, a raconté son coéquipier Dustin Cook, rencontré au lancement de la saison de Canada Alpin, mercredi. Mais nous en avons entendu parler, et ça n’avait pas l’air très amusant.»

Guay n’en est pas à sa première chute préoccupante. En janvier dernier, lors de la descente de Garmisch, en Allemagne, il avait effectué un vol plané avant d’atterrir lourdement sur le dos, subissant de sévères contusions. Contre toute attente, une dizaine de jours plus tard, il devenait champion du monde de super-G et vice-champion du monde en descente à Saint-Moritz, en Suisse.

Le Québécois pourra-t-il répéter ces exploits cette saison, à l’approche des Jeux olympiques de Pyeongchang en février prochain? Une chose est sûre, les attentes seront élevées cette saison envers l’équipe canadienne de ski alpin, et le Québécois souhaite envoyer un message clair à ses adversaires tôt pendant le calendrier de la Coupe du monde.

«Je vise vraiment de bonnes performances à Wengen et Kitzbühel, parce que c’est en janvier tout juste avant les Jeux olympiques, a-t-il expliqué. Et j’aimerais aussi gagner le globe de cristal en descente, en décembre, parce que je n’ai jamais pu l’obtenir contrairement à celui en super-G. (…) Je suis vraiment motivé pour la saison qui s’en vient.

«De plus, nous avons une belle équipe cette année, avec bien sûr le retour d’un pilier comme Manuel Osborne-Paradis, mais aussi la présence de Dustin Cook, a ajouté Guay. L’an dernier, Dustin récupérait d’une importante blessure à un genou et il a connu une saison ordinaire, mais il a le potentiel et je m’attends à ce qu’il réalise de grandes choses cette saison.

«Des jeunes tels que Ben Thomsen et Broderick Thompson poussent également derrière. Ils ont bien skié cet été et ce sera intéressant de surveiller leur progression cette saison, a-t-il analysé. Je crois que ce sera une bonne saison pour Canada Alpin.»

Ce point de vue est partagé par Cook, dont la progression a été ralentie par une déchirure des ligaments croisés antérieurs du genou droit en octobre 2015, trois jours avant le début de la saison.

«Tout ça fait maintenant partie du passé. J’ai passé l’été à Salt Lake City, où j’habite avec ma copine, et j’ai fait une tonne de vélo de montagne, a-t-il raconté. Ensuite, j’ai recommencé à skier et j’ai l’impression que ça m’a permis de retrouver ma confiance. Je crois que je suis en meilleure forme que jamais.»

Si Guay brillait par son absence mercredi, Cook, le vice-champion du monde de super-G en 2015 à Beaver Creek qui est originaire d’Ottawa, Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, et l’espoir Valérie Grenier, d’Ottawa, ont pris part à l’événement.

De nombreux membres de l’équipe de skicross, dont le Montréalais Christopher del Bosco, Brady Leman, de Calgary, et la médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Sotchi Kelsey Serwa, de Kelowna, en C.-B, y ont aussi assisté.

Del Bosco, qui est âgé de 35 ans, est conscient que sa carrière sportive tire à sa fin. Il espère toutefois réussir quelques coups d’éclat cette saison, surtout après une saison plus difficile l’an dernier.

«J’ai eu une blessure tôt dans la saison et je suis revenu rapidement, mais je me suis blessé de nouveau en Suède — il s’est déchiré 90 pour cent d’un ligament du genou — et j’ai dû être opéré à la fin de la saison a-t-il confié. Tout ça est maintenant derrière moi; c’est un nouveau départ, une nouvelle saison et l’objectif est d’être prêt pour le début de la campagne.»

Même s’il n’a toujours pas repris l’entraînement sur la neige, del Bosco dispose d’amplement de temps pour se préparer. Ses coéquipiers et lui débuteront leur saison à la Coupe du monde de Val Thorens, en France, du 7 au 9 décembre.

La saison de la Coupe du monde de ski alpin se mettra en branle officiellement avec la présensation des slaloms géants masculin et féminin de Sölden, en Autriche, les 28 et 29 octobre.

Toutefois, pour Guay, Cook et plusieurs skieurs, la véritable saison commencera avec la tenue de la descente et du super-G de Lake Louise, en Alberta, les 25 et 26 novembre.

Ces épreuves sont importantes puisque tous les athlètes doivent enregistrer de bons résultats cette saison sur le circuit de la Coupe du monde afin d’assurer des places dans chacune de ces épreuves prévues au programme olympique.