TAMPA, Fla. — Jameis Winston est excité à propos du prochain défi des Buccaneers de Tampa Bay, qui se frotteront aux champions en titre du Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Je me sens privilégié», a avoué le quart de 23 ans, à l’aube du duel de jeudi entre les Buccaneers (2-1) et les Patriots (2-2), au Raymond James Stadium. La formation de Tampa Bay a remporté ses six derniers matchs à domicile.

Les hommes de Bill Belichick s’amènent en Floride alors qu’ils cherchent des réponses à leurs problèmes en défensive. Ils veulent également éviter de glisser sous la barre de ,500 après la deuxième semaine d’activités pour une première fois depuis 2012.

«Je n’aime pas parler de moi, mais d’avoir en face de soi un quart comme Tom Brady, ça te motive, a ajouté Winston. Ça te fait vraiment réaliser à quel point il y a eu du travail pour se rendre à ce point. Je vais penser à ce que je vais lui dire quand je vais le rencontrer.»

Le vétéran de trois saisons parle souvent de ses objectifs d’être un jour reconnu comme étant le meilleur quart de l’histoire. Brady a gagné plus de matchs que n’importe quel quart dans l’histoire de la NFL, dont cinq Super Bowl, et Winston a passé la majorité de son temps à étudier son jeu ainsi que celui de Peyton Manning et les autres quarts qu’il admirait à l’époque.

«Sa capacité de protéger le ballon et de tirer avantage des occasions qui s’offrent à lui est impeccable. De l’étudier pour voir à quel point il est calme et précis. C’est très impressionnant, a dit Winston concernant Brady. C’est pour cette raison que pendant la saison morte, j’essaie d’être encore meilleur parce que je sais qu’il est encore sur le terrain à jouer.»

Winston a remporté le trophée Heisman et un championnat national lorsqu’il évoluait avec les Seminoles de l’Université Florida State. Il fait également partie d’un groupe qui a permis aux Buccaneers de redevenir des aspirants aux séries depuis qu’il a été sélectionné au premier rang du repêchage de 2015.

En plus de deux ans chez les professionnels, Winston a amassé près de 9000 verges par la passe et il a lancé 56 passes de touché. Il a même attiré l’attention de Brady et Belichick.

«C’est un très bon jeune joueur. Je le regarde jouer depuis qu’il est arrivé dans la NFL et il va dans la bonne direction, a déclaré Brady. Je sais que Bill a parlé des Buccaneers et de ce qu’ils tentent d’accomplir et Jameis est à l’avant-plan de tout ça. C’est un bon leader et il est très productif. Ce sera un bon défi pour nous.»

Les Patriots éprouvent des difficultés en défensive. Ils ont alloué une moyenne de 456,8 verges d’attaque par match, la pire de la NFL, en plus d’accorder presque autant de points (128) qu’ils en ont inscrits (129).

Winston occupe le troisième rang de la NFL au chapitre de l’attaque aérienne.

«Chaque semaine, nous voulons trouver quelque chose que nous pourrons exploiter, mais nous devons être honnêtes et savoir que c’est une ligue dans laquelle nous jouons une fois par semaine. Les équipes arrivent avec un meilleur plan. Ils ne vont pas laisser quiconque obtenir des verges. Nous devons être prêts et tirer profit des occasions», a analysé Winston.

Depuis 2003, les Patriots montrent un dossier de 43-6 en saison après avoir subi une défaite. Les Patriots ont perdu deux parties de suite seulement six fois durant cette séquence: en 2006, 2009, 2011, 2012 et deux fois en 2015. En tant que partant, Brady revendique une fiche de 43-10 après avoir encaissé un revers.