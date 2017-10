HOUSTON — Le gérant des Astros de Houston, A.J. Hinch, aime le fait que Justin Verlander possède beaucoup d’expérience en séries. Hinch garde toutefois à l’oeil le partant des Red Sox de Boston Chris Sale, même si ce dernier effectuera ses débuts en éliminatoires.

Les deux lanceurs croiseront le fer lors du premier match de la série de sections de l’Américaine opposant les deux formations, jeudi après-midi.

«Je ne crois pas que Sale va reculer devant ce défi, a mentionné Hinch. Je ne crois pas qu’il aura peur parce qu’il n’a aucune expérience en séries.»

Après huit saisons dans les Majeures, Sale a finalement l’occasion d’effectuer un lancer en séries, mais il essaie d’abord et avant tout de calmer ses émotions.

«Ce sera difficile de ne pas y penser, mais je ne veux pas trop mettre l’accent là-dessus, a affirmé Sale. J’essaie d’aborder ça comme si c’était un match régulier. Parfois, tu t’emportes un peu et les choses peuvent mal tourner.»

Les champions de la section Est de l’Américaine, les Red Sox, participent aux séries pour une deuxième année consécutive. Les champions de l’Ouest, les Astros, y retournent pour une deuxième fois en trois ans.

Verlander a participé six fois au match des étoiles et il a vu son équipe atteindre les séries à cinq reprises. Il montre un dossier de 7-5 et une moyenne de points mérités de 3,39 en 16 départs en éliminatoires. Verlander croit qu’avoir de l’expérience en pareille situation peut être un avantage, mais il a toujours des papillons dans l’estomac lorsqu’il saute sur le monticule pour prendre part à un match si important.

«Ç’a une certaine valeur, mais plus en ce qui a trait à savoir à quoi s’attendre, a-t-il soutenu. Ça ne m’aidera pas à me calmer ou à avoir une longueur d’avance, mais je sais ce que je peux offrir en séries et je crois que ça aide à me préparer un peu mieux.

Verlander a été habitué aux séries après avoir atteint la Série mondiale à sa première saison complète dans les Majeures, en 2006, et après avoir participé aux éliminatoires de 2011 à 2014 avec les Tigers de Detroit. À 34 ans, il a une autre occasion de mettre la main sur une bague de la Série mondiale depuis que les Astros ont fait son acquisition après la date butoir des échanges.

«Je ne tiens rien pour acquis même si j’ai encore une occasion d’être en séries, a-t-il admis. Ça semblait facile pendant un moment avec les Tigers, surtout après ma première année, alors j’apprécie encore plus les étapes.»

Les Astros souhaitent qu’il puisse poursuivre sur son excellente lancée depuis son arrivée à Houston. Le droitier montre une fiche de 5-0 et une moyenne de points mérités de 1,06 en cinq départs avec sa nouvelle formation. Il revendique un dossier de 15-8 et une moyenne de points mérités de 3,36 en 33 départs cette saison.

«Il excelle dans tous les aspects que tu souhaites retrouver chez un coéquipier. Il est bon dans l’abri et sur le terrain et c’est pour ça que nous sommes allés le chercher», a indiqué Hinch.

Sale a conservé une fiche de 17-8 et une moyenne de points mérités de 2,90 en 214 manches et un tiers, le plus haut total dans l’Américaine. Il a également mené les Majeures au chapitre des retraits au bâton avec 308, devenant le premier lanceur de l’Américaine à retirer plus de 300 frappeurs sur des prises depuis Pedro Martinez, en 1999.

Le gérant des Red Sox, John Farrell, n’a aucun doute que Sale saura bien gérer la pression des séries. Il a noté sa transition facile des White Sox de Chicago aux Red Sox.

«Ce qui est beau avec Chris Sale, c’est qu’il se concentre seulement sur les choses qu’il peut contrôler. Il a fait un excellent travail pour répondre aux attentes depuis son arrivée à Boston, a dit Farrell. Il a très bien géré la pression et je crois qu’il le fera à nouveau même si c’est sa première fois en séries.»

Après le duel tant attendu entre Sale et Verlander lors du premier match, les Astros devraient envoyer sur la bute Dallas Keuchel, le récipiendaire du trophée Cy Young de l’Américaine en 2015, tandis que les Red Sox confieront la balle à Drew Pomeranz, vendredi.