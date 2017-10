CLEVELAND — Les Indians ont de nouveau dominé leur section, remportant 102 matches et s’assurant de l’avantage du terrain lors des séries de l’Américaine.

Leur année est déjà exceptionnelle, mais c’est à partir de maintenant que les choses comptent vraiment.

Le coeur brisé après être arrivés juste un peu à court l’an dernier, face aux Cubs, les Indians voulaient une autre chance de se rendre jusqu’au bout.

Le premier obstacle en est un de taille. De six pieds sept: Aaron Judge, et tout le reste des Yankees de New York. La série commence jeudi soir.

Au même endroit où la Série mondiale a pris fin l’an dernier, Cleveland va se mesurer aux tombeurs des Twins du Minnesota. Judge a contribué un circuit de deux points mardi, aidant les siens à effacer un retard de 3-0.

«Nous ne voulons pas nous arrêter là, a dit Judge, auteur de 52 circuits en saison régulière. Nous devons juste continuer sur la même lancée à Cleveland.»

Le Californien de 25 ans a connu une saison des plus spectaculaires.

«Il est un atout pour le baseball majeur, mais une grosse épine dans le pied pour l’adversaire, a dit le gérant des Indians, Terry Francona. C’est un très bon joueur, et tous les échos rapportent qu’il est un jeune homme exceptionnel. Je n’ai pas eu la chance de le rencontrer au match des étoiles, mais tout le monde n’avait que des compliments à lui faire comme individu.

«Mais je peux vous dire que si vous échappez un lancer, la balle va se retrouver très loin.»

Francona, habituellement conservateur, sort des sentiers battus en confiant la balle à Trevor Bauer jeudi, et non à Corey Kluber. Bauer a signé 17 victoires en 2017. Kluber sera le partant lors du match numéro 2, vendredi.

Francona s’oriente ainsi car il veut que Kluber soit disponible après un repos habituel en vue du match numéro 5, si la série se rend jusque là.

Bauer est très conscient de la menace que représente Judge, mais il ne veut pas négliger le reste de l’alignement.

«Ils ont des jeunes qui cognent fort, et ils sont bien entourés avec des vétérans, a dit Bauer. Ils ont une attaque très équilibrée.»

Les Indians aussi, eux qui ont connu une séquence de 22 gains d’affilée. Ils ont conclu la saison avec une razzia de 33 victoires en 37 matches.

Cleveland a prévalu cinq fois en sept occasions face aux Yankees, mais ça ne compte plus.

«On repart à zéro, a dit Francona. Ce qui va importer, c’est qui va jouer le mieux.»

Les deux clubs ont des enclos faisant partie de l’élite: des rapides de premier plan, des spécialistes et des stoppeurs très coriaces.

Les Yankees l’ont montré lundi, après que Luis Severino ait été chassé dès la première manche. En huit manches et deux tiers, Chad Green, David Robertson, Tommy Kahnle et Aroldis Chapman ont permis un seul point, retirant 13 frappeurs au bâton.

«Dans n’importe quel match, nous voulons marquer tôt et souvent et continuer de mettre de la pression, a dit le voltigeur de centre Jason Kipnis, des Indians. C’est encore plus vrai avec la qualité de leurs releveurs.»