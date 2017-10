WINNIPEG — Patrick Marleau a marqué deux buts à son premier match avec les Maple Leafs de Toronto, qui ont écrasé les Jets de Winnipeg 7-2, mercredi, en ouverture de la saison de la LNH.

Nazem Kadri, James van Riemsdyk et William Nylander ont touché la cible dans un intervalle de trois minutes au premier tiers pour les Maple Leafs. Mitch Marner et Auston Matthews ont ajouté un but.

Tyler Bozak, Matthews et van Riemsdyk ont également amassé deux aides tandis que Marleau, Marner et Kadri ont obtenu une mention d’assistance.

Frederik Andersen a réalisé 35 arrêts devant la cage des Maple Leafs.

Mark Scheifele a privé Andersen d’un blanchissage à 11:31 du troisième engagement, mais les visiteurs menaient tout de même 6-1. Mathieu Perreault a aussi noirci la feuille de pointage pour les Jets.

Le vétéran Steve Mason, nouveau gardien des Jets, a été chassé de la rencontre après le deuxième filet de Marleau, 36 secondes après le début de la troisième période. Il a alloué cinq buts sur 20 tirs. En relève, Connor Hellebuyck a repoussé neuf des 11 lancers dirigés vers lui.

Les Jets ont dominé la première période, bénéficiant de trois avantages numériques pour tester Andersen, mais ils ont été incapables de trouver le fond du filet.

Les Maple Leafs n’ont eu besoin que d’une tentative avec un joueur en plus pour faire payer le manque d’opportunisme des hommes de Paul Maurice. Alors que le défenseur Jacob Trouba se trouvait au banc des pénalités, Kadri s’est emparé d’un retour de lancer pour tromper la vigilance de Mason.

Les Maple Leafs ont doublé leur avance grâce à van Riemsdyk et Nylander a procuré une avance de 3-0 aux siens avant la fin du premier vingt. La troupe de Mike Babcock n’a pas levé le pied de l’accélérateur par la suite et menaient même 6-0 en troisième période.

Les Jets amorceront maintenant un voyage de trois matchs à l’étranger. Les Maple Leafs retourneront pour leur part à domicile pour une série de trois parties au Air Canada Centre.