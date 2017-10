MONTRÉAL — Un match de football universitaire entre les Stingers de Corcordia (4-4) et les Carabins de Montréal (7-1) a été annulé après qu’une épidémie de gastro-entérite se soit répandue dans le vestiaire des Carabins.

En fin de journée mercredi, les deux clubs de football et la RSÉQ ont annoncé que le match avait été annulé en raison d’un problème médical et qu’il ne serait pas repris à une date ultérieure.

L’Université de Montréal a révélé par voie de communiqué que depuis mercredi matin, de nombreux joueurs et entraîneurs des Carabins s’étaient plaints d’un virulent virus gastrique.

L’équipe a mentionné que l’épidémie était sévère et rapide, et que le risque était trop grand pour les adversaires et les partisans qui se seraient déplacés au stade CEPSUM.

Les Carabins sont en quarantaine pour 48 heures, pendant que leur équipement et le vestiaire sont décontaminés.

Ils avaient suggéré de remettre le match, mais ont dit que cette proposition avait été rejetée.

L’institution a mentionné que la RSÉQ, l’organisation qui supervise le football secondaire, collégial et universitaire au Québec, annoncera sous peu des conséquences au classement.