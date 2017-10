WASHINGTON — Stephen Strasburg obtiendra le départ lors du premier match de la série de divisions de la Ligue nationale entre les Nationals de Washington et les Cubs de Chicago, vendredi soir.

Le gérant Dusty Baker a nommé Strasburg comme partant du match no 1 avant l’entraînement de ses protégés jeudi. Il a mentionné que les Nationals réfléchissaient encore aux partants des matchs nos 2 et 3.

Baker a précisé que ces décisions étaient conditionnelles à l’état de santé de leur as Max Scherzer, qui est ennuyé par une blessure aux muscles ischio-jambiers. Scherzer a participé à une séance d’échauffement au champ extérieur pendant près de 15 minutes. La veille, Baker avait dit que le lauréat du trophée Cy Young dans la Ligue nationale devait participer à une séance d’échauffement dans l’enclos des releveurs plus tard jeudi.

Baker est conscient que s’il utilise Scherzer lors du match no 2, alors il pourrait être disponible pour un éventuel match no 5, mais a répété que «la santé de Max est notre priorité». Le gaucher Gio Gonzalez est le choix logique pour le départ lors du match no 2.

Les Cubs avaient nommé mercredi Kyle Hendricks comme partant du match no 1, et avaient identifié Jon Lester pour le match no 2, Jose Quintana pour le match no 3 et Jake Arrieta pour le match no 4.