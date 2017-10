ATLANTA — Les Braves d’Atlanta se sont prévalus de leur clause d’option inscrite au contrat du gérant Brian Snitker en vue de la saison 2018.

Snitker a mené les Braves au troisième rang dans l’Est de la Nationale, avec une fiche de 72-90, une petite amélioration par rapport aux 68 victoires acquises en 2016.

Elle n’était toutefois pas aussi importante que ce à quoi Snitker et les Braves espéraient. Mais la progression de l’équipe a été ralentie par un groupe de jeunes lanceurs pas suffisamment mûrs pour les Majeures et des vétérans comme Bartolo Colon et Jaime Garcia, qui ont éprouvé des ennuis après avoir paraphé des contrats d’une saison.

Snitker a été nommé gérant pas intérim le 16 mai 2016 et a été confirmé en poste à la fin de la campagne. Celui qui aura 62 ans le 17 octobre est au sein de l’organisation depuis qu’il a été embauché comme instructeur itinérant par Hank Aaron, en 1981.

Le président des opérations baseball des Braves, John Hart, a déclaré que les décisions au sujet du personnel d’instructeurs de Snitker seront prises au cours des prochaines semaines.