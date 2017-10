NEW YORK — Le capitaine des Mets de New York David Wright a été opéré au dos, passant sous le bistouri pour une deuxième fois en un mois alors qu’il tente d’effectuer un retour dans les Ligues majeures après une absence d’un an et demi.

L’équipe a annoncé jeudi que Wright avait subi une laminotomie, c’est-à-dire une ablation d’une lame vertébrale pour soulager une compression neurologique.

Wright n’a pas joué dans les Ligues majeures depuis le 27 mai 2016. Il avait été opéré au cou le mois suivant en raison d’une hernie.

Le troisième-but, qui célébrera son 35e anniversaire de naissance en décembre, avait de la difficulté à lancer la balle lors du camp et a commencé la saison sur la touche.

Wright a amorcé un programme de remise en forme le 22 août, mais l’expérience a duré seulement quatre jours en raison de douleur à l’épaule. Il a été opéré à la coiffe des rotateurs le 5 septembre.

Invité à sept reprises au match des étoiles, Wright doit encore toucher 47 millions $ US lors des trois prochaines saisons.