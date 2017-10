NAPA, Calif. — Brendan Steele a amorcé la défense de son titre à la Classique Safeway avec une ronde de 65 (moins-7), jeudi, et il partage la tête avec Tyler Duncan et Tom Hoge lors du premier tournoi de la nouvelle saison de la PGA.

Lucas Glover, Chez Reavie, Emiliano Grillo et Jamie Lovemark accusent deux coups de retard à la suite de rondes de 67.

Steele a réussi un aigle et six oiselets contre un seul boguey. L’an dernier à Silverado, il avait inscrit des oiselets sur les trois derniers trous pour effacer un retard de quatre coups et devancer Patton Kizzire par un coup. Il avait ainsi mis la main sur un deuxième titre de la PGA en carrière.

À son premier tournoi en carrière comme membre de la PGA, Duncan a aussi réussi un aigle et six oiselets contre un boguey.

De son côté, Hoge a réussi sept oiselets, dont six sur le neuf de retour.

Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a remis une carte de 69 pour s’installer à égalité au 12e rang à moins-3. Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, et Corey Conners, de Listowel, en Ontario, se retrouvent dans le groupe suivant à moins-2 après des rondes de 70. David Hearn, de Brantford, en Ontario, et Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, suivent à moins-1 à égalité au 47e rang. Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué une ronde de 74 et Jamie Sadlowski, de St. Paul, en Alberta, a bouclé sa ronde en 77 coups.