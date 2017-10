BOSTON — Jake DeBrusk a inscrit un but et une aide à son premier match dans la LNH, Charlie McAvoy a égalé la production de son coéquipier à sa première sortie en saison régulière et les Bruins de Boston ont défait les Predators de Nashville 4-3, jeudi, lors du match d’ouverture des deux équipes.

David Pastrnak et Brad Marchand ont aussi touché la cible, alors que David Krejci a récolté trois aides. Anders Bjork a également amassé une aide à son premier match dans la LNH.

Les Predators ont créé l’égalité 1-1 tard en première période, gracieuseté de Viktor Arvidsson, et ils ont aussi vu Scott Hartnell et Filip Forsberg toucher la cible tard en troisième période. Cependant, les champions en titre de l’Association Ouest ont été dominés 32-29 au chapitre des tirs au but.

Tuukka Rask a stoppé 26 tirs devant le filet des Bruins. À l’autre bout de la patinoire, Pekka Rinne a effectué 28 arrêts.

Les Bruins étaient privés des attaquants Patrice Bergeron (bas du corps) et David Backes (virus). DeBrusk et Bjork ont pris la relève avec brio.