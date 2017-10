BUFFALO, N.Y. — Voici cinq moments marquants du match de jeudi soir entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo au KeyBank Center.

Pominville salue son retour

Les Sabres de Buffalo ont terminé dans les bas-fonds de l’Association Est de la Ligue nationale en 2016-2017, mais tout n’a pas été mauvais. Comme leur avantage numérique, qui s’est classé premier avec un pourcentage de réussite de 24,5 pour cent, et qui a fait mouche à sa deuxième tentative en première période. Vers la fin d’une pénalité mineure à Tomas Plekanec, Artturi Lehkonen a tenté une longue passe de la ligne bleue des Sabres à celle du Canadien, dans le but d’écouler le temps. Seth Griffith s’est interposé et a fait dévier la rondelle entre les jambes de Jordie Benn. Griffith a repris possession du disque et a repéré Jason Pominville, qui s’est présenté devant Carey Price qu’il a battu d’un tir du revers dans la partie supérieure du filet, du côté du bâton.

Le premier trio fait mouche

Le premier trio du Canadien a permis à la formation montréalaise de rentrer au vestiaire avec une égalité de 1-1. Grâce à de l’échec-avant efficace, Max Pacioretty est parvenu à forcer Ryan O’Reilly à commettre une bourde tout juste à l’intérieur de sa zone défensive. Pendant que le capitaine du Canadien se laissait glisser vers le flanc droit, Brendan Gallagher a laissé la rondelle à Jonathan Drouin, qui s’est avancé vers le filet de Robin Lehner avant de remettre le disque à Pacioretty, qui a touché la cible grâce à un bon tir sur réception avec un peu plus de deux minutes à jouer au premier vingt.

Pominville touche la cible, encore

Il n’a fallu que 22 secondes aux Sabres pour briser l’impasse au début de la deuxième période, et une fois de plus, c’est Pominville qui s’est mis en évidence. Une belle feinte de Jack Eichel à l’endroit de Charles Hudon a permis à l’attaquant vedette de s’avancer davantage en territoire du Canadien. Eichel a ensuite servi une passe précise à Pominville, qui avait été laissé sans surveillance à l’embouchure gauche du filet de Carey Price. Son tir sur réception n’a donné aucune chance au gardien du Canadien.

Hemsky passe tout près

Le Canadien a tardé à se mettre en marche en début de troisième période, récoltant son premier tir de l’engagement avec 14:26 à jouer. Ce tir, toutefois, est venu tout près de ramener les deux formations à la case de départ. Du bon travail de Paul Byron derrière le filet rival a permis à Ales Hemsky de s’emparer du disque. Rapidement, il a contourné le filet et tenté de glisser la rondelle derrière Robin Lehner. Ce dernier est parvenu à s’interposer juste à temps pour priver le vétéran tchèque d’un premier but avec le Canadien. Les hommes de Claude Julien ont espéré qu’une révision vidéo permette de changer la décision en leur faveur, mais ce fut peine perdue.

Réaction rapide de Danault

Une pénalité mineure plutôt controversée contre Andrew Shaw a finalement tourné à l’avantage du Canadien. À quatre contre cinq, Phillip Danault s’est présenté en zone des Sabres et remis le disque à sa droite à Shea Weber. Le défenseur du Canadien a retracé Danault qui s’était faufilé derrière le but de Lehner, et le joueur de centre du Canadien, grâce à une rapide manoeuvre, est parvenu à loger le disque entre le poteau et le patin gauche du gardien des Sabres, portant la marque 2-2.

Les mains de Drouin

Frustré par le gardien Robin Lehner en première période, Jonathan Drouin s’est repris de brillante façon pendant la session de tirs de barrage. Drouin s’est présenté sans trop de vitesse vers la ligne bleue des Sabres, a bifurqué vers sa droite, et a servi une spectaculaire feinte avant de loger la rondelle dans la partie supérieure du filet. L’arrêt de Carey Price contre Sam Reinhart a confirmé la première victoire du Canadien cette saison.