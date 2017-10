NEW YORK — Semyon Varlamov a stoppé 37 tirs, Tyson Barrie a brisé l’égalité tard en deuxième période et l’Avalanche du Colorado a vaincu les Rangers de New York 4-2, jeudi, lors du premier match des deux équipes cette saison.

Matt Duchene et Mikko Rantanen ont touché la cible en première période pour l’Avalanche, tandis que Gabriel Landeskog a ajouté un but d’assurance dans un filet désert en fin de rencontre.

Mika Zibanejad a inscrit deux buts en avantage numérique tard en première période pour les Rangers. Henrik Lundqvist a effectué 22 arrêts.

Accusant un retard de 3-2, les Rangers ont augmenté l’intensité en troisième période et ont obtenu quelques occasions d’égaler la marque, notamment quand Matt Nieto a été puni pour une troisième fois dans la rencontre.

Zibanejad a raté la cible avec environ 4:30 à faire. Varlamov, qui avait frustré David Desharnais à bout portant tôt en troisième période, s’est dressé devant Rick Nash 20 secondes plus tard. Le gardien de l’Avalanche a également stoppé la tentative de Brady Skjei avec environ six minutes à jouer.